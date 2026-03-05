Logo
Large banner

Заплијењена роба за интернет продају у вриједности 205.000 КМ

Аутор:

АТВ

05.03.2026

12:50

Коментари:

0
Одузета роба за интернет продају
Фото: УИО БиХ

Службеници Управе за индиректно опорезивање /УИО/ БиХ одузели су већу количину робе широке потрошње, која је била намијењена за интернет продају, вриједности 205.000 КМ, саопштено је из УИО.

Роба је одузета на подручју Регионалног центра Тузла, у оквиру акције кодног назива "Лајв један", која је спроведена на основу оперативно-тактичких сазнања о неправилности у пословању одређених физичких лица.

Џастин Тимберлејк

Сцена

Џастин Тимберлејк поднио тужбу: Тај видео ће ми уништити живот

Том приликом пронађена је већа количина робе страног поријекла за коју није постојала законом прописана документација, а ријеч је о 13.275 комада робе широке потрошње /кућне потрепштине, посуђе, пешкири, техничка роба и слично/.

УИО је позвала грађане да на отворену линију број 080/02-06-07 пријаве сваки облик нелегалне трговине, пореске или царинске утаје, а сви позиви су бесплатни и потпуно анонимни.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

UIO BiH

oduzeta roba

Милорад Додик

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Удес у центру Бањалуке

Хроника

Семафор ушао у хаубу шкоде: Жесток удес у центру Бањалуке

3 ч

1
Песков: Повлачење Русије није одлучено

Свијет

Песков: Повлачење Русије није одлучено

3 ч

0
Пјевач доживио дебакл: На наступ му нико није дошао

Сцена

Пјевач доживио дебакл: На наступ му нико није дошао

3 ч

0
Ови радари у Српској су највише кобни за возаче

Друштво

Ови радари у Српској су највише кобни за возаче

3 ч

0

Више из рубрике

Удес у центру Бањалуке

Хроника

Семафор ушао у хаубу шкоде: Жесток удес у центру Бањалуке

3 ч

1
Дрогу продавали у кафићима, осуђени на 15 и по година затвора

Хроника

Дрогу продавали у кафићима, осуђени на 15 и по година затвора

4 ч

0
Младожењу и оца ударио кљештима у главу: Нова оптужница за обрачун на свадви у Требињу

Хроника

Младожењу и оца ударио кљештима у главу: Нова оптужница за обрачун на свадви у Требињу

4 ч

0
Ухапшен мушкарац: Размијењивао фалсификоване новчанице на бензинској

Хроника

Ухапшен мушкарац: Размијењивао фалсификоване новчанице на бензинској

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

30

Срби у Њемачкој на мукама: Већ се осјећају посљедице рата

16

29

Ухапшен Фочак са више од килограм дроге

16

18

Ужас! Матеус завршио у болници у Новом Пазару, Вук Драшкић на голу

16

15

Тотални крах бившег принца: Ендруа избацују из још једне резиденције

16

14

Хитно се огласила Зорица Брунцлик!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner