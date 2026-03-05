Заплијењена роба за интернет продају у вриједности 205.000 КМ

Аутор:АТВ
05.03.2026
12:50
Коментари:0
Службеници Управе за индиректно опорезивање /УИО/ БиХ одузели су већу количину робе широке потрошње, која је била намијењена за интернет продају, вриједности 205.000 КМ, саопштено је из УИО.
Роба је одузета на подручју Регионалног центра Тузла, у оквиру акције кодног назива "Лајв један", која је спроведена на основу оперативно-тактичких сазнања о неправилности у пословању одређених физичких лица.
Сцена
Џастин Тимберлејк поднио тужбу: Тај видео ће ми уништити живот
Том приликом пронађена је већа количина робе страног поријекла за коју није постојала законом прописана документација, а ријеч је о 13.275 комада робе широке потрошње /кућне потрепштине, посуђе, пешкири, техничка роба и слично/.
УИО је позвала грађане да на отворену линију број 080/02-06-07 пријаве сваки облик нелегалне трговине, пореске или царинске утаје, а сви позиви су бесплатни и потпуно анонимни.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
3 ч1
Хроника
4 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
4 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму