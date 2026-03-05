Logo
Ухапшен мушкарац: Размијењивао фалсификоване новчанице на бензинској

АТВ

05.03.2026

11:33

Фото: АТВ

Полиција у Станарима јуче је ухапсила Р.М. са подручја Оштре Луке због сумње да је починио кривично д‌јело кривотворење новца.

За наведену особу постоји сумња да је у вечерњим часовима, 01. марта 2026. године, код радника бензинске пумпе у Станарима размијенио пет новчаница од 20 евра за које је накнадно утврђено да се ради о фалсификованом новцу.

Након комплетирања предмета против наведеног лица надлежном тужилаштву биће достављен извјештај о извршеном кривичном д‌јелу.

Ацо Ђукановић

Регион

Ђукановић остаје у притвору

