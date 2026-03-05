Драма код Кнежева: Храбром реакцијом полиције спашен возач

Аутор:АТВ
05.03.2026
10:16
Коментари:0
Храбром реакцијом полицајаца из Кнежева синоћ је спашен живот возачу који је имао тешку саобраћајну несрећу на подручју ове општине.
Осим полицајаца, у акцији спасавања истакли су се и грађани који су се ту затекли, али и ватрогасци и радници Дома здравља Кнежево.
Како нам је испричао један од очевидаца саобраћајне несреће, присебна и храбра реакција полицијске патроле из Кнежева је допринијела томе да се сачува живот возача.
"Саобраћајна несрећа је била ужасна... Возач је из неког разлога изгубио контролу над возилом и слетио са пута и зауставио се неких 130 до 150 метара од пута. Ради се о провалији и неприступачном путу. Полицијска патрола је веома брзо стигла на лице мјеста и полицајци су одмах кренули у спасавање возача. Возач је испао из аута негдје на средини обале. Иако је био мрак и неприступачан терен, то их није омело да одраде свој посао на врхунском нивоу", каже наш саговорник.
Они су се одмах кренули спуштати низ то брдо, а помогали су им и мјештани, али и ватрогасци и радници Дома здравља. Укупно их је било десетак. Осим полицијске патроле, ту је био и замјеник командира.
"Акција спасавања трајала је скоро сат и по времена. Видјело се да полицајци неће одустати док не спасе возача и тако је на крају било. Возача су извукли до пута, а затим су га радници Хитне помоћи транспортовали у УКЦ Републике Српске и тако му спасили живот", препричава један од очевидаца акције спасавања.
О каквој несрећи се ради најбоље говоре слике аутомобила, који је у потпуности уништен.
"Иако се ради о несрећи, овакви потези полиције и осталих враћају вјеру у полицију, али и и друге институције", поручио је наш саговорник.
