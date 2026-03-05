Ужас: Насилници дрвеном мотком умало убили тинејџера

Аутор:АТВ
05.03.2026
08:42
Коментари:0
У београдском насељу Раковица, 2. марта догодио се стравичан инцидент у којем је тешко претучен седамнаестогодишњи У.Ј.
Младић се тренутно налази у критичном стању, док полиција интензивно трага за тројицом нападача који су у бjекству.
Према сазнањима нашег портала, напад се догодио на улици, гдjе су тројица за сада непознатих мушкараца пресрела младића. Насилници су жртву тукли дрвеном мотком, наносећи му повреде опасне по живот.
Градови и општине
МУП издао обавјештење грађанима Лакташа
Посебно потресан детаљ овог случаја је то што је тешко повређеног У.Ј. на улици пронашао рођени отац. Он је сина одмах транспортовао у болницу, гдjе су га преузели љекари хитне службе. Стање младића је и даље крајње неизвјесно и он се налази под сталним љекарским надзором.
О инциденту је одмах обавјештено надлежно тужилаштво које је наложило хитну истрагу.
„Полиција интензивно ради на идентификацији нападача. Провјеравају се снимци са сигурносних камера у околини мјеста напада, а истрага би требало да утврди и мотив овог бруталног чина“, наводи извор близак истрази.
Грађани Раковице су узнемирени овим догађајем, а полицијске патроле су појачане у овом дијелу града, преноси Телеграф.
