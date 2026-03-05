Орбан: Уцјене Кијева се морају одбити силом

Извор:
05.03.2026
Уцјене из Кијева се морају одбити силом, блокада протока нафте се мора прекинути, а мађарски интереси се морају спровести, изјавио је премијер Мађарске Виктор Орбан.
Он је подсјетио да је у Споразуму Украјине са ЕУ јасно наведено да поступци Кијева не смију нарушити енергетску безбједност чланица Уније.
"То је записано и они су ту гаранцију потписали", навео је Орбан у видео-поруци на "Иксу".
Он је истакао да би, у случају пристанка Уније да се Споразум ревидира и врати на преговарачки сто, Кијев наставио да их уцјењује.
"То је питање закона - наше право и њихова обавеза", рекао је мађарски премијер.
Он је додао да поступке Кијева сматра "бесрамном и поквареном уцјеном" и да жели да натјера Кијев да се повуче да би "једном засвагда научили да то не могу радити Мађарској".
