Орбан: Уцјене Кијева се морају одбити силом

Извор:

СРНА

05.03.2026

10:08

Коментари:

0
Фото: Tanjug/Photo/Geert Vanden Wijngaert

Уцјене из Кијева се морају одбити силом, блокада протока нафте се мора прекинути, а мађарски интереси се морају спровести, изјавио је премијер Мађарске Виктор Орбан.

Он је подсјетио да је у Споразуму Украјине са ЕУ јасно наведено да поступци Кијева не смију нарушити енергетску безбједност чланица Уније.

"То је записано и они су ту гаранцију потписали", навео је Орбан у видео-поруци на "Иксу".

Он је истакао да би, у случају пристанка Уније да се Споразум ревидира и врати на преговарачки сто, Кијев наставио да их уцјењује.

"То је питање закона - наше право и њихова обавеза", рекао је мађарски премијер.

Он је додао да поступке Кијева сматра "бесрамном и поквареном уцјеном" и да жели да натјера Кијев да се повуче да би "једном засвагда научили да то не могу радити Мађарској".

