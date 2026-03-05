ЦИК разријешио Миодрага Мишића дужности, мијења га Далибор Панић

Аутор:Стеван Лулић
05.03.2026
Централна изборна комисија БиХ (ЦИК) разријешила је Миодрага Мишића дужности народног посланика у Парламенту Републике Српске.
Умјесто њега у Народну Скупштину Српске ушао је Далибор Панић.
Разрјешење Мишића долази након што је поднио оставку јер је постављен за директора Инспектората Републике Српске.
Са друге стране, Панић је прије преузимања посланичког мандата обављао функцију генералног секретара Владе Републике Српске.
