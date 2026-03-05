Logo
ЦИК разријешио Миодрага Мишића дужности, мијења га Далибор Панић

Стеван Лулић

05.03.2026

11:09

ЦИК разријешио Миодрага Мишића дужности, мијења га Далибор Панић
Фото: Printscreen/Youtube/CIK

Централна изборна комисија БиХ (ЦИК) разријешила је Миодрага Мишића дужности народног посланика у Парламенту Републике Српске.

Умјесто њега у Народну Скупштину Српске ушао је Далибор Панић.

Разрјешење Мишића долази након што је поднио оставку јер је постављен за директора Инспектората Републике Српске.

Са друге стране, Панић је прије преузимања посланичког мандата обављао функцију генералног секретара Владе Републике Српске.

