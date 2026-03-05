Logo
Данас сједница Владе Српске у Сокоцу

АТВ

05.03.2026

08:26

У Сокоцу ће данас бити одржана сједница Владе Републике Српске.

Пред министрима ће се наћи више приједлога и нацрта законских рјешења.

Уочи данашње сједнице Владе, премијер Саво Минић и министри посјетиће већи број градских и општинских институција на територији града Источно Сарајево.

Минић ће у Сокоцу положити и вијенац на Војничко спомен-гробље Нови Зејтинлик и разговарати са представницима удружења проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата. Састанку ће присуствовати и министар рада и борачко-инвалидске заштите Радан Остојић.

Планирано је да посјети Установу за предшколско васпитање и образовање Соколац, а како је најављено, Минић ће се састати и са начелником ове општине Страхињом Башевићем.

Подсјећамо, Минић је, када је преузео дужност, најавио да ће сједнице Владе бити одржаване широм Српске.

До сада су сједнице одржане у Требињу и Броду.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Влада Републике Српске

Sokolac

sjednica

