Данас сједница Владе Српске у Сокоцу

Аутор:АТВ
05.03.2026
08:26
Коментари:0
У Сокоцу ће данас бити одржана сједница Владе Републике Српске.
Пред министрима ће се наћи више приједлога и нацрта законских рјешења.
Уочи данашње сједнице Владе, премијер Саво Минић и министри посјетиће већи број градских и општинских институција на територији града Источно Сарајево.
Минић ће у Сокоцу положити и вијенац на Војничко спомен-гробље Нови Зејтинлик и разговарати са представницима удружења проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата. Састанку ће присуствовати и министар рада и борачко-инвалидске заштите Радан Остојић.
Република Српска
Цвијановић: Важно повезивање политичких снага које се боре за демократију и вољу народа
Планирано је да посјети Установу за предшколско васпитање и образовање Соколац, а како је најављено, Минић ће се састати и са начелником ове општине Страхињом Башевићем.
Подсјећамо, Минић је, када је преузео дужност, најавио да ће сједнице Владе бити одржаване широм Српске.
До сада су сједнице одржане у Требињу и Броду.
Република Српска
Додик: Вучић - велики и искрени пријатељ Републике Српске
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
29 мин0
Република Српска
38 мин0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
12 ч2
Најновије
Најчитаније
08
42
08
41
08
36
08
33
08
26
Тренутно на програму