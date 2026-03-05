Logo
Данас почиње исплата за ове кориснике

Аутор:

АТВ

05.03.2026

07:47

Данас почиње исплата за ове кориснике
У Републици Српској данас почиње фебруарска исплата дјечијег додатка за 16.937 дјеце или 9.963 родитеља, за шта је обезбијеђено 2.584.470 КМ, саопштено је из Фонда за дјечију заштиту Српске.

Матерински додатак примиће 3.445 породиља и за исплату овог права издвојено је 1.398.670 КМ.

Право на пронаталитетну накнаду оствариле су 144 породиље за 114 трећерођене и 36 четврторођене дјеце, а за исплату је обезбијеђено 84.600 КМ.

За исплату права на помоћ за опрему новорођенчета издвојено је 329.000 КМ за 645 породиља, односно 658 новорођенчади.

Фебруарском исплатом за право на накнаду родитељу-његоватељу или његоватељу предвиђене су 343.374 КМ.

