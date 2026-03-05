Ове бањалучке улице и насеља данас остају без струје

Аутор:АТВ
Због радова на електромрежи без струје ће данас од осам до 14 часова бити дио улице Шарговачка и дијелови насеља Туњице, Рамићи и Драгочај, саопштили су из "Електрокрајине".
Додали су да дијелови насеља Драгочај и Мишин Хан од осам до 14 часова неће имати електричне енергије, a дијелови насеља Бронзани Мајдан, Стратинска, Козица, Трамошња и Обровац од десет до 12 часова.
"Дијелови насеља Кмећани, Суботица, Мелина, Перван, Голеши и Стари Мајдан биће без струје од 12 до 14 часова", поручили су из овог предузећа.
Струје неће бити ни у дијелу насеља Мотике од девет до 11 часова.
"Од девет до 11 часова неће бити струје у дијеловима улица Мише Ступара, Булевар војводе Живојина Мишића и Кнежопољска, а од 11 до 14 часова у дијеловима улица Живка Радишића и Ранка Шипке", навели су они.
Дијелови насеља Крмине и Стражбеница од 8.30 до 14.30 часова, како су рекли, неће имати електричну енергију.
"Од 8.30 до 14.30 без струје биће дио улице Ђуре Дамјановића и дијелови насеља Драгочај и Сарачица", саопштили су из "Електрокрајине".
