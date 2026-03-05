Додајте само једну кашичицу овог праха у јутарњу кафу: Брише надутост

Аутор:АТВ
Шоља кафе кашичицом какао праха – једноставан трик који помаже да цријева раде уредно и без надутости.
Ако често имате осјећај надутости или вам је варење успорено, мали додатак уз јутарњу кафу може направити велику разлику. Стручњаци за здравље истичу да овај састојак у вашој омиљеној шољици може побољшати рад цријева и олакшати пробаву, чинећи да ваш дигестивни систем функционише као сат, преноси Кликс.ба.
Иако је кафа често повезана са стимулацијом и енергијом, њен утицај на варење може да буде двојак. Некима помаже, али другима изазива надутост. Међутим, додавањем праве комбинације састојака ваша јутарња кафа може постати напитак који побљшава пробаву.
Један од најбољих додатака који можете додати у кафу је какао у праху. Какао је природан извор влакана и полифенола. То значи да може подржати раст здравих бактерија у дигестивном тракту и помоћи да цријева раде редовно и без напора.
Када додате једну или двије кашичице какао праха у вашу јутарњу кафу, не само да појачавате укус и арому, већ и повећавате унос влакана која могу имати позитиван утицај на рад црева. Ове хранљиве материје подржавају проходност и смањују ризик од затвора или надутости – нарочито ако редовно имате проблема са пробавом.
Комбинација кафе и какаа делује синергијски: кофеин подстиче будност и метаболизам, док какао помаже да цријева не остану „лијења“. Здраве бактерије у цријевима користе влакна из какаа као извор енергије, што може побољшати ритам покрета цријева и олакшати цјелокупну пробаву.
Многи који су пробали овај једноставан трик приметили су знатно мање надутости и боље варење већ након само неколико дана. Уз то, ова комбинација може помоћи и да се избјегну нежељени гасови и осјећај тежине након оброка.
Додајте какао у кафу након што се скува, па добро промијешајте.
Пијте кафу са мало воде или након малог доручка – то може додатно подржати цријева.
Ако имате осетљив стомак, почните са мањом количином какаоа и постепено повећавајте.
Уколико желите да ваша јутарња рутина буде више од обичног ритуала разбуђивања, овај трик може вам помоћи да црева раде као сат, а надутост постане прошлост.
Овај текст је информативног карактера и не представља медицински савјет. За све здравствене одлуке консултујте свог љекара.
