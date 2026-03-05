Ни случајно не бацајте љуске од бијелог лука: Послужиће као природно ђубриво за цвијеће

Аутор:АТВ
Сваки пут када љуштите бијели лук, вјероватно љуске аутоматски заврше у канти за смеће. И то је грешка коју од данас нећете понављати. Љуске бијелог лука су једно од најмоћнијих природних ђубрива за цвијеће које можете направити код куће – бесплатно, без хемије и без икаквог труда.
Биљке их обожавају, а резултати се виде за кратко вријеме.
Љуске бијелог лука богате су калијумом, фосфором и сумпором – минералима који су биљкама неопходни за здрав раст, јак коријен и богато цвјетање.
Калијум помаже биљкама да боље подносе сушу и болести, фосфор јача коријен, а сумпор природно одбија штеточине које уништавају цвијеће. Природно ђубриво за цвијеће од љуски бијелог лука дјелује полако и сигурно, без ризика од претјераног ђубрења које може да оштети биљке.
Најједноставнији начин је да направите чај од љуски.
Узмите љуске од једне до двије главице бијелог лука и потопите их у литар хладне воде. Оставите да одстоје најмање дванаест сати, а још боље преко ноћи. Ујутру проциједите течност и залијте биљке као и обично.
Овај раствор можете користити једном недјељно, и то и за собно цвијеће и за биљке у башти.
Други начин је да љуске директно убаците у земљу око биљке или их помијешате са компостом. Како се љуске разлажу, хранљиве материје полако улазе у земљу и хране коријен.
Овај метод је посебно добар за биљке у башти и цвјећњацима.
Ако примјетите да ваше цвијеће има жуте листове или слабо цвјета, то је често знак да му недостаје калијум.
Природно ђубриво за цвијеће од љуски бијелог лука је први корак који треба да пробате прије него што посегнете за скупим препаратима из цвјећаре. Многи који су пробали овај трик кажу да су резултате видјели већ након двије до три недјеље – зеленији листови, више пупољака и биљке које изгледају као нове, преноси Крстарица.
Љуске бијелог лука више никад неће завршити у канти. Ваше цвијеће ће вам бити захвално – и то ће се видјети.
