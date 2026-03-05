Logo
Огласио се адвокат Кајмакоског, изнио језиве детаље отмице

Извор:

Телеграф

05.03.2026

08:33

Огласио се адвокат Кајмакоског, изнио језиве детаље отмице
Фото: Printscreen / Kurir TV

Поп пјевач Даниел Кајмакоски отет је у Београду у фебруару, о чему се нашироко причало. Адвокат Бранислав Станишић проговорио је сад о осумњиченима, те навео како се Даниел тренутно осјећа.

Адвокат: Још нема ухапшених осумњичених

"Као помоћник и пријатељ Даниела Кајмакоског, могу да вас обавестим да до овог тренутка није дошло до конкретнијих резултата у погледу лишења слободе осумњичених за кривично дело отмице. Надамо се да ће полиција својим радом успети да реализује све неопходне активности како би осумњичени били приведени правди и како би кривични поступак могао да започне у што скоријем року", рекао је Станишић.

Сумња се да отмичари нису држављани Србије

"Отприлике смо упознати са чињеницама којима полиција располаже, а које би могле да допринесу лоцирању и идентификацији извршилаца. Отежавајућа околност јесте то што се, према досадашњим сазнањима, највероватније ради о лицима која нису држављани Републике Србије и која су се стицајем околности нашла на њеној територији. Под великим је знаком питања да ли су у Републику Србију ушла регуларно и у складу са законом или су се овде нашла илегалним путевима, у својству миграната", додаје адвокат.

Кајмакоски наставио са наступима упркос трауми

Станишић је открио да је Данијелово психичко стање стабилно.

"Психичко стање Данијела Кајмакоског тренутно је стабилно. Он спроводи све раније договорене наступе и испуњава професионалне обавезе. Ипак, много теже последице овај догађај оставио је на његову породицу", рекао је он.

Додаје да су отмичари пјевача везали селотејп траком и уз пријетњу пиштољем и ножем приморали га да уђе у своје возило, којим су потом управљали у правцу Руме.

облачно-временска прогноза

Друштво

Прољеће куца на врата: Погледајте какве нас температуре очекују данас

"Инцидент је започео у близини Бетон хале, где су покушали да га зауставе, а полиција је у том тренутку покушала да изврши редовну контролу возила. Бежећи од полиције, осумњичени су великом брзином наставили ка Руми, али због магле и непознавања терена, на излазу код кружног тока ударили су у банкину. Возило је претрпело велика оштећења и није могло даље да се креће. У страху од полиције, која их је уочила, осумњичени су напустили аутомобил и дали се у бекство. Полиција је потом пронашла Данијела везаног на задњем седишту, након чега се све даље одвијало како је јавности већ познато. У овом тренутку не можемо да нагађамо ко би могао да стоји иза овог кривичног дела, нити који су мотиви. Чињеница је да је у последње време забележено више инцидената усмерених ка јавним личностима са естраде, али о евентуалним разлозима и налогодавцима не бисмо спекулисали. Очекујемо да ће, након лишења слободе осумњичених, мотиви бити прецизније утврђени, као и то да ли је евентуално постојао налогодавац", прича адвокат, преноси Телеграф.

"Даниел Кајмакоски је изузетан уметник и човек, који никада никоме није остао дужан, нити је имао било какве везе са незаконитим радњама. Он и његова породица живе од свог поштеног рада. Његова безбедност је тренутно на високом нивоу, а предузете су све мере како би се спречило понављање оваквог догађаја. Када будемо имали нове информације или дође до значајних помака у истрази, уз сагласност Даниела Кајмакоског, благовремено ћемо обавестити јавност. Надамо се да се нико више са естраде неће наћи у ситуацији какву је он преживео", закључио је адвокат Бранислав Станишић.

Пјевач пронађен везан у аутомобилу

Подсјећамо, све елитне јединице МУП-а, УКП, САЈ и Жандармерија Србије, учествовале у драматичној акцији спасавања пјевача Даниела Кајмакоског, који је отет 8. фебруара.

Кајмакоски је затечен у смрсканом аутомобилу са везаним рукама. Иако је био у стању тешког шока, одбио је медицински преглед и пребачен је у службене просторије УКП-а ради давања изјаве.

