Огласио се адвокат Кајмакоског, изнио језиве детаље отмице

Поп пјевач Даниел Кајмакоски отет је у Београду у фебруару, о чему се нашироко причало. Адвокат Бранислав Станишић проговорио је сад о осумњиченима, те навео како се Даниел тренутно осјећа.
"Као помоћник и пријатељ Даниела Кајмакоског, могу да вас обавестим да до овог тренутка није дошло до конкретнијих резултата у погледу лишења слободе осумњичених за кривично дело отмице. Надамо се да ће полиција својим радом успети да реализује све неопходне активности како би осумњичени били приведени правди и како би кривични поступак могао да започне у што скоријем року", рекао је Станишић.
"Отприлике смо упознати са чињеницама којима полиција располаже, а које би могле да допринесу лоцирању и идентификацији извршилаца. Отежавајућа околност јесте то што се, према досадашњим сазнањима, највероватније ради о лицима која нису држављани Републике Србије и која су се стицајем околности нашла на њеној територији. Под великим је знаком питања да ли су у Републику Србију ушла регуларно и у складу са законом или су се овде нашла илегалним путевима, у својству миграната", додаје адвокат.
Станишић је открио да је Данијелово психичко стање стабилно.
"Психичко стање Данијела Кајмакоског тренутно је стабилно. Он спроводи све раније договорене наступе и испуњава професионалне обавезе. Ипак, много теже последице овај догађај оставио је на његову породицу", рекао је он.
Додаје да су отмичари пјевача везали селотејп траком и уз пријетњу пиштољем и ножем приморали га да уђе у своје возило, којим су потом управљали у правцу Руме.
"Инцидент је започео у близини Бетон хале, где су покушали да га зауставе, а полиција је у том тренутку покушала да изврши редовну контролу возила. Бежећи од полиције, осумњичени су великом брзином наставили ка Руми, али због магле и непознавања терена, на излазу код кружног тока ударили су у банкину. Возило је претрпело велика оштећења и није могло даље да се креће. У страху од полиције, која их је уочила, осумњичени су напустили аутомобил и дали се у бекство. Полиција је потом пронашла Данијела везаног на задњем седишту, након чега се све даље одвијало како је јавности већ познато. У овом тренутку не можемо да нагађамо ко би могао да стоји иза овог кривичног дела, нити који су мотиви. Чињеница је да је у последње време забележено више инцидената усмерених ка јавним личностима са естраде, али о евентуалним разлозима и налогодавцима не бисмо спекулисали. Очекујемо да ће, након лишења слободе осумњичених, мотиви бити прецизније утврђени, као и то да ли је евентуално постојао налогодавац", прича адвокат, преноси Телеграф.
"Даниел Кајмакоски је изузетан уметник и човек, који никада никоме није остао дужан, нити је имао било какве везе са незаконитим радњама. Он и његова породица живе од свог поштеног рада. Његова безбедност је тренутно на високом нивоу, а предузете су све мере како би се спречило понављање оваквог догађаја. Када будемо имали нове информације или дође до значајних помака у истрази, уз сагласност Даниела Кајмакоског, благовремено ћемо обавестити јавност. Надамо се да се нико више са естраде неће наћи у ситуацији какву је он преживео", закључио је адвокат Бранислав Станишић.
Подсјећамо, све елитне јединице МУП-а, УКП, САЈ и Жандармерија Србије, учествовале у драматичној акцији спасавања пјевача Даниела Кајмакоског, који је отет 8. фебруара.
Кајмакоски је затечен у смрсканом аутомобилу са везаним рукама. Иако је био у стању тешког шока, одбио је медицински преглед и пребачен је у службене просторије УКП-а ради давања изјаве.
