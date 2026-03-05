Рекорд каријере Николе Топића у Америци

Аутор:АТВ
Српски кошаркаш Никола Топић одиграо је фантастичну утакмицу у "Џи" лиги.
Убацио је рекордних 29 поена у поразу Оклахоме Сити Блу од Саут Беј Лејкерса (129:120).
За 34 минута на паркету из игре је шутирао 10/18, за три 2/6, а са линије за слободна бацања 5/6.
Додао је и девет асистенција, четири скока и двије изгубљене лопте.
Топић се након опоравка од рака тестиса бори за минуте у редовима шампиона НБА лиге.
Досад је одиграо пет утакмица, посљедњу 26. фебруара против Детроита.
