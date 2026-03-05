Logo
Сузана Јовановић постала бака

05.03.2026

Сузана Јовановић постала бака
Удовица Саше Поповића, Сузана Јовановић, је постала бака.

Њен син Данијел је добио прво дијете са супругом Тијаном, а дјевојчици су дали име Марта.

Име Марта је старо библијско име. Потиче од армејске ријечи и значи "господарица", "дама" и "госпођа".

- Хвала вам на честиткама. Хвала драгом Богу на малом анђелу - рекла је она за "Блиц".

Сузана је прије неколико мјесеци рекла колико ју је сазнање о доласку принове усрећило:

- Ово су за нашу породицу дани испуњени снажним емоцијама. Тугом због одласка нашег Салета, али и неизмјерном срећом, јер наша породица ускоро добија новог члана! - рекла је Сузана Јовановић прије неколико мјесеци.

- Живот нас често подсјети колико су туга и радост близу једно другом и колико је важно чувати љубав, породицу и сјећања на оне које смо вољели. Бескрајно се радујемо новом члану наше породице, једва чекамо да бебу узмемо у наручје, ја као бака, а Александра као тетка. Тијана и Данијел су нас много усрећили! Хвала свима на ријечима подршке, честиткама и разумијевању у овим тренуцима - додала је тад Сузана Јовановић, преносе Новости Магазин.

Сузана Јовановић

Saša Popović

