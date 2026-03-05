Амиџић: Обезбијеђена средства за повратак грађана БиХ са Блиског истока

Аутор:АТВ
Министарство финансија и трезора БиХ јутрос је издало позитивно мишљење и обезбиједило средства за организовање повратка наших грађана из угрожених подручја Блиског истока, истакао је министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић.
"Очекујем одлуку Савјета министара БиХ већ данас како би безбједан повратак грађана био омогућен што прије. Уколико буде потребно, Министарство финансија и трезора БиХ обезбиједиће и додатна средства", истакао је Амиџић у објави на друштвеној мрежи Икс.
