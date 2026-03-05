Logo
Основни суд у Бањалуци одговорио Сени Узуновић: Рјешење смо већ донијели

Аутор:

АТВ

05.03.2026

10:40

Коментари:

5
Основни суд у Бањалуци
Фото: АТВ

Већ је донијето правоснажно рјешење по питању захтјева да се Милорад Додик избрише из регистра као предсједник СНСД-а, а њиме је такав захтјев одбијен, стоји у одговору Основног суда у Бањалуци упућеног Суду БиХ, потврђено је за АТВ.

Подсјећамо, Сена Узуновић је поново затражила од суда у Бањалуци да Додика избришу из регистра као предсједника странке.

Основни суд у Бањалуци је у одговору подсјетио Сену Узуновић да је овај суд у трочланом вијећу донио рјешење које је правоснажно од 25. децембра прошле године. А према том рјешењу, Милорад Додик остаје предсједник СНСД-а.

sena uzunovic сена узуновић

Република Српска

Огласио се суд у Бањалуци о захтјеву Узуновићеве за брисање Додика из регистра

Суд је тада констатовао да је Милорад Додик функционер СНСД-а, а не сама странка, те да се из тих разлога не могу примијенити одредбе 26. и 27. Закона о политичким организацијама.

Констатовано је да се ни по Закону о ванпарничном поступку не може реаговати по овом питању.



Тагови :

Osnovni sud Banjaluka

Сена Узуновић

Милорад Додик

