Основни суд у Бањалуци одговорио Сени Узуновић: Рјешење смо већ донијели

Већ је донијето правоснажно рјешење по питању захтјева да се Милорад Додик избрише из регистра као предсједник СНСД-а, а њиме је такав захтјев одбијен, стоји у одговору Основног суда у Бањалуци упућеног Суду БиХ, потврђено је за АТВ.
Подсјећамо, Сена Узуновић је поново затражила од суда у Бањалуци да Додика избришу из регистра као предсједника странке.
Основни суд у Бањалуци је у одговору подсјетио Сену Узуновић да је овај суд у трочланом вијећу донио рјешење које је правоснажно од 25. децембра прошле године. А према том рјешењу, Милорад Додик остаје предсједник СНСД-а.
Суд је тада констатовао да је Милорад Додик функционер СНСД-а, а не сама странка, те да се из тих разлога не могу примијенити одредбе 26. и 27. Закона о политичким организацијама.
Констатовано је да се ни по Закону о ванпарничном поступку не може реаговати по овом питању.
