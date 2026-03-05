Logo
Банка направила радикалан рез: Чак 2.500 запослених добило отказ

Танјуг

05.03.2026

11:45

Канцеларија, посао, стрес
Фото: Pixabay

Америчка банка Морган Стенли отспустила је око три одсто своје радне снаге, односно око 2.500 запослених у свим одјељењима.

Смањење броја радних мјеста у Морган Стенлију догодило се у три главне дивизије банке-инвестиционом банкарству и трговини, управљању богатством и управљању инвестицијама -али не утиче на њене финансијске саветнике, преноси Ројтерс позивајући се на анонимне упућене изворе.

Морган Станли је једна од највећих инвестиционих банака на свијету са око 83.000 запослених и пословањем у више од 40 земаља.

horoskop

Занимљивости

Мучи их носталгија: Хороскопски знакови који романтизирају прошлост

У 2025. години остварила је приходе од око 70 милијарди долара и нето добит од готово 17 милијарди долара.

Банка је посљедњих година снажно проширила сектор управљања богатством, између осталог куповином америчког брокера Итрејд (Е*ТРАДЕ) 2020. године за око 13 милијарди долара.

Тиме је значајно повећала број клијената међу малим инвеститорима и ојачала стабилније изворе прихода ван класичног инвестиционог банкарства.

Један од највећих појединачних акционара банке је јапанска финансијска група Мицубиши која је постала кључни инвеститор након финансијске кризе 2008. године када је купила значајан власнички удио у америчкој банци.

banka

Отказ

