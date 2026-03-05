Монструм: Чувени спортиста силовао дјевојку, убио је па закопао

Аутор:АТВ
05.03.2026
11:41
Коментари:0
Чувени амерички скејтбордер Марк "Гатор" Роговски остаће упамћен као један од највећих злочинаца у историји спорта. Неки кажу и највећи.
Осамдесетих година Марк Роговски био је велика звијезда у Америци. Имао је, наизглед, савршен живот. Био је успјешан скејтбордер, познат широм свијета и веома богат. Сјајно се забављао и имао је прелијепу дјевојку која га је обожавала.
Све је било у најбољем реду, док га одређени догађаји нису заувијек промијенили. Популарни "Гатор" 1991. године осуђен је за силовање и убиство 22-годишње дјевојке Џесике Бергстен.
Фудбал
Тренер Фенербахчеа завршио у болници, болест је захватила плућа
Али, кренимо испочетка... Гатор је рођен у Бруклину у Њујорку, али се након развода родитеља са мајком и братом преселио у Сан Дијего у Калифорнији. Тамо је убрзо заволио скејт и са седам година почео је да се бави овим овим спортом.
Вјежбао је сваког дана у скејт парку, а када је имао 12 година привукао је пажњу локалних скејтбординг тимова и почео је да се такмичи.
Низао је успјехе на локалним турнирима, а његов таленат убрзо су препознали и озбиљни спонзори, па је Марк већ са 14 година постао познат као професионални скејтбордер.
Након прве озбиљније титуле, коју је освојио на канадском аматерском првенству у Ванкуверу, почео је да зарађује озбиљан новац од продаје одјеће и опреме за скејтбординг. Склопио је уговор са тада популарним бредном "Вижн", који је користио његово име на својим производима, па је Марк сваког мјесеца од тога зарађивао око 15 хиљада долара.
Гатор је у то вријеме био невјероватно популаран и изазивао је невиђену пажњу гдје год се појави. На једној турнеји у Аризони 1987. године упознао је двије 17-годишње плавуше - Бренди Меклејн и њену пријатељицу Џесику Бергстен.
Марк је био очаран заносном Бренди, провели су цијели викенд заједно и заљубили се једно у друго. Звао ју је сваког дана и редовно слао љубавна писма, само му је она била у мислима. Неколико мјесеци касније предложио јој је да се пресели код њега и она је одмах пристала.
Савјети
Уз овај трик судопера и шпорет блистају: Чисти боље од хемије
Купио је ранч у планинама само за њих двоје. Међутим, заносној плавуши је убрзо ту постало досадно, па су одлучили да се пресле у сунчани Карлсбад.
Били су нераздвојни и важили су за најљепши пар на плажи у то вријеме. Гатор је водио Бренди свуда гдје је ишао - на такмичења, снимање промотивних спотова... Била је центар његовог свијета.
Због претјераног конзумирања алкохола у то вријеме Гатор је имао проблема са контролом бијеса и агресије. На једној од својих турнеја по Аустралији 1989. године након напорног дана пришао му је један дјечак како би узео аутограм, али Гатор није био расположен и покушао је да га ескивира. Дијете је било упорно и то га је изнервирало, па га је пред свима ударио. Након овог инцидента продаја његовог бренда је нагло опала у Аустралији.
У то вријеме традиционални скејт паркови полако су излазили из моде. Примат су узимали урбани скејтери који су вјешти у савладавању необичних препрека. Гатору је било тешко да прати нови тренд и његова каријера лагано је почела да тоне.
Хроника
Ухапшен мушкарац: Размијењивао фалсификоване новчанице на бензинској
На његову жалост, нови тренд негативно се одразио и на пословање компаније "Вижн" у којој је провео читаву каријеру. Некада успјешна фирма је морала да прогласи банкрот, што је био нови озбиљан ударац за Гатора.
На прослави након свјетског купа у Њемачкој, Гатор се напио и нестао. У једном моменту менаџер га је кроз прозор видио како се пење на нешто што је личило на грађевински кран, а затим скаче са огромне висине. Пао је на ограду од кованог гвожђа и задобио озбиљне повреде.
Појавио се у хотелској соби натопљен крвљу. На путу до болнице имао је језиве болове и био је толико пијан да није успијевао да се исконтролише. Наредног дана није могао да се сјети зашто се налази у болници и одакле му ти силни шавови.
Након инцидента ријешио је да промијени начин живота. Спријатељио се са бившим сурфером Огијем Константином који се након бурног живота окренуо Богу. Гатор је силно желио да промијени свој живот из коријена, па је ријешио да се и сам посвети вјери. Покушао је да убиједи и Бренди да крене истим путем, али она није била спремна да се одрекне забавног живота који је водила.
Свијет
Јутарње пливање претворило се у кошмар: Морски пас напао рониоце
Није јој се допао нов начин живота који је Гатор желио, па је раскинула с њим и вратила се код родитеља у Сан Дијего.
Раскид је уништио Гатора. Почео је да пије више него икад и његови изливи бијеса били су све жешћи. Ствари су се додатно погоршале када је Бренди пронашла новог дечка, младог сурфера. Гатор је био опсесивно љубоморан и почео је да их уходи. Непрестано је звао телефоном и остављао језиве поруке на "секретарици".
Једне ноћи, Бренди се вратила кући и схватила да је неко провалио. Лопов је узео све што је Гатор купио, укључујући и њен ауто. Наравно, сви су сумњали да је о учинио славни спортиста.
Посљедње што је Гатор рекао Бренди била је пријетња да ће је негдје одвести, силовати и убити.
Дјевојка се толико уплашила да је одлучила да се пресели у Њујорк. То није рекла никоме осим својим родитељима. Тајну је крила и од најбоље пријатељице Џесике која се у то вријеме селила управо у Сан Дијего.
Када је стигла у град, Џесика је назвала телефоном Гатора и питала га да ли може да јој покаже град, не слутећи какав пакао од живота је направио њеној другарици. Провели су тог 21. марта 1991. године цијели дан заједно. Ручали у ресторану, а онда узели неколико филмова, флаша вина и отишли код Гатора. Када је ријешила да крене кући, он јој је рекао да га сачека док не провјери нешто у свом аутомобилу.
Здравље
Хирург упозорава: Ако имате ову линију на нокту, ријеч је о опасној болести
Вратио се са металном шипком и ударио дјевојку два пута по глави. Након што ју је онесвијестио, ставио јој је лисице на руке и одвукао у своју спаваћу собу. Везао ју је за кревет и силовао два до три сата. Џесика, која је још увијек била свјесна, молила га је да престане. Вриштала је што је гласније могла, надајући се да ће је неко чути. У намјери да је ућутка, Гатор је извадио торбу и ставио на њену главу, а онда је голим рукама задавио.
Тијело мртве дјевојке убацио је у врећу, одвезао се до пустиње и тамо је закопао. Изнајмио је машину за дубинско чишћење тепиха како би опрао мрље крви и преврнуо душек да сакрије крв која је била тамо.
Неколико недјеља касније полиција је дошла да га испита о њеном нестанку, али није им био сумњив.
Џесикин отац није био задовољан како полиција рјешава питање нестанка његове кћерке, па је дошао у Сан Дијего да је сам потражи. Цијели округ био је облијепљен плакатима на којима је био лик несрећне дјевојке. Отац је причао са њеним пријатељима, чак се једном приликом и са Гатором састао како би га питао зна ли гдје му је кћерка.
Спортиста би сигурно прошао некажњено за овај свирепи злочин, да није имао проблема са грижом савјести. Повјерио се свом добром пријатељу вјернику, који га је убиједио да оде у полицију.
Прихватио је савјет, отишао је и признао шта је урадио. Наредног дана одвео је детективе у пустињу и показао гдје је закопао тијело. Полиција је пронашла леш дјевојке који је био у фази распадања и након детаљних анализа утврђено је да је ријеч о Џесики.
Република Српска
ЦИК разријешио Миодрага Мишића дужности, мијења га Далибор Панић
Гатор је до детаља описао шта јој је радио у својој соби. Признао је да је убио Џесику како би се осветио Бренди.
Спортиста се 6. марта 1992. на суђењу изјаснио кривим за првостепено убиство и силовање, па је избјегао смртну казну.
Касније је написао и изјаву на четири странице у којој се извињава Џесикиној породици.
Осуђен је на доживотну затворску казну са могућношћу условног отпуста након 31 године робије. Одбор за условни отпуст је 2019. године тражио његово пуштање на слободу, али је гувернер Калифорније одбацио захтјев. Исто то поновио је и 2025. године. Одговор који је добио поново је био - НЕ.
"Током година је давао недосљедне изјаве о цијелом случају...", гласио је дио образложења судске одлуке.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму