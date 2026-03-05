Познато када почиње исплата пензија у Српској

Аутор:АТВ
Министарство финансија Републике Српске исплатиће у петак, 06.03.2026. године, јануарске пензије у укупном износу 180.000.000 КМ.
Усвојеним Буџетом Републике Српске у 2026. години за пензије је намијењено укупно 2.162.600.000 КМ, што је повећање за 196,6 милиона КМ у односу на годину раније.
