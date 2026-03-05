Logo
Познато када почиње исплата пензија у Српској

Познато када почиње исплата пензија у Српској
Фото: АТВ

Министарство финансија Републике Српске исплатиће у петак, 06.03.2026. године, јануарске пензије у укупном износу 180.000.000 КМ.

Усвојеним Буџетом Републике Српске у 2026. години за пензије је намијењено укупно 2.162.600.000 КМ, што је повећање за 196,6 милиона КМ у односу на годину раније.

