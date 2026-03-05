Ови радари у Српској су највише кобни за возаче

Извор:
АТВ
05.03.2026
12:32
Коментари:0
Министарство унутрашњих послова у ранијем периоду објавило је податак да је током 2025. године путем стационарних радара широм овог бх. ентитета евидентирано више од 300.000 прекорачења брзине.
Занимљиво је да је највећи број прекршаја забиљежио стационирани радар у Бијељини који се налази на магистралном путу М-1 104, у мјесту Драгаљевац.
Регион
Малољетница ножем избола момка: Погледала ме је лудачким погледом..
На тој локацији евидентиран је чак 22.701 прекршај у прошлој години.
По овом сегменту радар у Бијељини је највише "кобан" за возаче, а на другом мјесту је радар у мјесту Карановац на магистралном путу М-И 101, гдје је забиљежено 13.055 прекршаја.
Друштво
Почеле исплате пензионерима: Ово су увећани износи
У Републици Српској је тренутно активно 107 стационарних радара, од чега се 26 налази на подручју Полицијске управе Бањалука.
Иако је ријеч о разгранатој мрежи уређаја за контролу брзине, у току 2025. године није било постављања нових радара.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму