Малољетница ножем избола момка: Погледала ме је лудачким погледом..

05.03.2026
12:30
Јавност је остала шокирана када је загребачка полиција средином јула 2022. године објавила да је једна малољетница у стану на подручју метрополе пред зору избола 24-годишњака током вербалног сукоба.
Он је са три убодне ране завршио у КБ Дубрава, она у полицији, а на крају је због тог покушаја убиства на Жупанијском суду у Загребу и осуђена.
Добила је продужење малолетничког затвора уз васпитне мјере, појачану бригу и надзор, уз посебну обавезу укључивања у индивидуални или групни психосоцијални третман у савјетовалишту за младе. Али то није једина судска одлука са којом се суочила. Недавно је неправоснажно и Општински грађански суд у Загребу одлучио да бившем дечку, због повреда које му је нанијела па је био подвргнут и оперативном захвату, мора и новчано да надокнади штету.
Иако је тражио нешто већи износ, суд је том данас 27-годишњаку досудио, због повреде права личности и материјалне штете за туђу помоћ и негу, 3780 евра са каматама, а бивша дјевојка мораће да му подмири и 1700 евра судских трошкова.
Повод суђењима је догађај који се збио 15. јула 2022. године у 4 сата ујутру у стану у којем је живјела малољетница. Посвађали су се, па јој је узео мобилни телефон из руке и бацио га на под балкона. Мобилни се разбио, а она је у својој соби дохватила нож оштрице 15 центиметара којим је на балкону дечка убола у струк, надлактицу и леђа.
Она је потом нож одбацила и побјегла, а он је позвао хитне службе. Осим физичких повреда, проживио је и акутну реакцију на стрес, живио је у страху, а посљедице, како тврди, осјећа и данас јер има тешкоћа са спавањем и савладавањем стресних ситуација.
Осумњичена дјевојка је за тужбу за накнаду штете тврдила да је њен дечко итекако допринио цијелом догађају. Тврдила је да ју је тог дана вријеђао, говорио да је „шрот“ и „смеће“, да ју је шамарао, гурао, гребао и вукао. Међутим, суд јој није повјеровао.
"Тог дана сам код ње дошао поподне. Вољела је да попије, а кад би попила постајала је агресивна, свадљива и склона провоцирању. Тог дана смо обоје конзумирали алкохол. Купили смо тетрапак од три литра црног вина и двије литре Кока-коле. Ја сам попио око литар вина, а она све остало. Покушавао сам да заспим на каучу, али ме је пробудила скачући по кревету и пуштајући гласну музику. Замолио сам је да ме остави на миру, па је отишла у своју собу. Чуо сам да са неким разговара на мобилном и рекла је да гледа неки босански видео. Онда јој је зазвонио мобилни и није хтјела да се јави, па сам јој га узео. Затим је дошла за мном и почела песницама да ме удара по глави, вичући да јој га вратим. Отишла је у собу по војни нож, стала испред мене и погледала ме лудачким погледом. Питао сам је да ли намјерава да ме избоде, након чега је отишла на балкон гдје се наслонила на фрижидер. Тражио сам објашњење јер сам утврдио ко ју је звао на мобилни који сам потом бацио на под. Схватила је да ћу је оставити, па је извадила нож и задала ми први убод у лијеви бок. Како сам се сагнуо, убола ме је и у леђа, а онда и у раме. Када је и четврти пут покушала да ме убоде, ухватио сам је за руке и почео да је тресем, па је нож бацила кроз прозор", испричао је избодени мушкарац.
Зашто га је избола, пак, она суду није знала да објасни, преноси Јутарњи.хр.
