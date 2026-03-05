Logo
Дрогу продавали у кафићима, осуђени на 15 и по година затвора

Огњен Матавуљ

05.03.2026

12:28

Врховни суд Републике Српске потврдио је пресуду петорици дилера и осудио их на укупно 15 година и шест мјесеци затвора због препродаје дроге у кафићима у Теслићу.

На по три године затвора осуђени су Јосип Ћосић, Борис Чупић, Дарио Павловић и Дарио Тодоровић из Теслића, док је Денис Нединић из Бањалуке осуђен на три и по године затвора.

Дрогу продавали у два кафића

Ради се о групи која је ухапшена у фебруару 2018. године у полицијској акцији ”Кафе”. Сви су оглашени кривим за кривично дјело неовлашћене производње и промета дроге.

”Оптужени су у периоду од 4. октобра 2017. до 4. фебруара 2018. године ради продаје куповали и држали марихуану и спид. Продају су телефоном договарали са конзументима и дрогу им продавали на јавним местима, односно у два угоститељска објекта у Теслићу у којима се окупљало више особа”, наводило се у пресуди.

Ухапшени у акцији ”Кафе”

У оптужници се наводило да су дрогу углавном набаљали од Нединића, те је даље препродавали. Група је ухапшена у акцији ”Кафе” коју је спровела Управа за организовани и тешки криминалитет МУП-а Репбулике Српске. У акцији је заплијењен 1,1 килограм марихуане, 237 грама спида, 30 таблета екстазија и ЛСД, седам грама кокаина и други предмети.

Затворски чувар признао кривицу

У акцији је ухапшен и тадашњи чувар у Казнено-поправном заводу у Добоју Марио Јанковић који је након признања кривице осуђен на три године затвора.


Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Тагови :

пресуда

трговина дрогом

Теслић

Vrhovni sud RS

