Судар аута и камиона на брзој цести ка Бањалуци

Фото: Вибер група

На брзој цести Лакташи - Бањалука дошло је до саобраћајне незгоде у којој су учествовали аутомобил и камион, јављају читаоци.

Судар се десио у близини стационираног радара у Залужанима. За сада нема информација да ли има повријеђених. Због незгоде су створене велике гужве. Хроника Продужен притвор мушкарцу оптуженом за покушај силовања д‌јетета

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.