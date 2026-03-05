Судар аута и камиона на брзој цести ка Бањалуци

Аутор:АТВ
05.03.2026
10:16
Коментари:0
На брзој цести Лакташи - Бањалука дошло је до саобраћајне незгоде у којој су учествовали аутомобил и камион, јављају читаоци.
Судар се десио у близини стационираног радара у Залужанима.
За сада нема информација да ли има повријеђених. Због незгоде су створене велике гужве.
Хроника
Продужен притвор мушкарцу оптуженом за покушај силовања дјетета
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
3 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
4 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму