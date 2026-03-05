Logo
Судар аута и камиона на брзој цести ка Бањалуци

05.03.2026

10:16

Судар у Бањалуци
Фото: Вибер група

На брзој цести Лакташи - Бањалука дошло је до саобраћајне незгоде у којој су учествовали аутомобил и камион, јављају читаоци.

Судар се десио у близини стационираног радара у Залужанима.

За сада нема информација да ли има повријеђених. Због незгоде су створене велике гужве.

