Продужен притвор мушкарцу оптуженом за покушај силовања д‌јетета

Аутор:

АТВ

05.03.2026

09:55

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Кантонални суд у Бихаћу донио је рјешење којим је за два мјесеца продужен притвор мушкарцу (66) из Кључа којег терете да је у августу 2025. године покушао силовати дијете старије од 15 година.

Одлучујући о контроли оправданости притвора, суд је донио рјешење којим је продужен притвор Кључанину јер је утврђено да је и даље неопходно његово задржавање у притвору.

"У новембру 2025. године против 66-годишњака из Кључа Кантонално тужилаштво Унско-санског кантона је подигло оптужницу којом је истом стављено на терет да је у августу 2025. године употребом силе покушао да присили на сполни одношај дијете старије од 15 година", наводе из Кантоналног тужилаштва Унско-санског кантона.

Он је ухапшен 9. августа 2025. године и од тада се налази у притвору због постојања околности које оправдавају бојазан да би исти могао поновити или довршити покушано кривично д‌јело.

