Идеални за дуга путовања, а кварова нигдје: Ово су најпоузданији половњаци

Позната листа 10 најпоузданијих аутомобила са пређених више од 100.000 километара.
Извејштај "ТУВ-а" за почетак 2026. године приказује листу од 10 најпоузданијих аутомобила са пређених више од 100.000 километара. Како преноси "Б92" истраживање немачког листа "Билд", анализирани су модели који се претежно користе за прелажење великих дистанци.
Листа је направљена на основу стопе "значајних недостатака" који су забиљежени на овим моделима на техничком прегледу. Први услов је био да аутомобил има пређених минимум 100.000 километара, преноси Мондо.
На листи нема доста конкурентских модела, али то не значи нужно да су лошијег квалитета. Како је објаснио њемачки лист, у посматраним годиштима у просјеку нису достигли границу од минимум 100.000 пеђених километара и зато нису задовољили први критеријум овог теста.
