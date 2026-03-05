Logo
ИДДЕА апелује на грађане: Обавезно провјерите документе

Аутор:

АТВ

05.03.2026

10:48

У Републици Српској закључно са данашњим даном евидентиране су 95.292 личне карте са истеклим роком важења, саопштено је из Агенције за идентификациона документа, евиденцију и размјену података (ИДДЕЕА) БиХ.

"По истом основу у ФБиХ евидентирано је 163.307 таквих личних карата, а у Брчко дистрикту 10.111. Ови подаци јасно указују колико је важно на вријеме провјерити рок важења личних докумената", наводи се у саопштењу.

полиција-Република Српска-знак стоп

Градови и општине

Полиција упозорава: Од петка акција, трајаће данима

Из ИДДЕЕА подсјећају грађане да провјере датум истека своје личне карте и благовремено поднесу захтјев за замјену да би избјегли евентуалне потешкоће у остваривању права и кориштењу услуга.

Детаљни подаци о броју личних карата са истеклим роком важења, по мјесецима и регијама, јавно су доступни путем ОДП портала ИДДЕЕА-е.

