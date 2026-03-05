Logo
Полиција упозорава: Од петка акција, трајаће данима

Стеван Лулић

05.03.2026

10:44

Фото: АТВ

Полицијска управа Приједор упозорила је возаче да од петка, 6. марта, креће с појачаном акцијом контроле саобраћаја.

Акција ће трајати до 9. марта, а акценат ће бити на учествовање у саобраћају под дејством алкохола.

Основни суд

Република Српска

Основни суд у Бањалуци одговорио Сени Узуновић: Рјешење смо већ донијели

Такође, појачане ће бити контроле учесника у саобраћају на дроге или лијекове који се не смију употребљавати прије или за вријеме вожње.

"Полицијска управа Приједор апелује на све учеснике у саобраћају да поштују саобраћајна правила и прописе и да не учествују у саобраћају под дејством алкохола или других психоактивних супстанци", поручили су из ПУ Приједор.

У акцији у фебруару кажњено 113 возача

Средином фебруара ПУ Приједор спровела је идентичну акцију у којој је кажњен велики број возача.

Током акције контролисана су 823 учесника у саобраћају, а због почињених прекршаја из области безбједности саобраћаја санкционисано је 113 учесника.

пумпа-гориво

Економија

Редови на пумпама и канистери: Британци панично купују бензин

Из саобраћаја су по акценту акције искључена 63 возача, од којих 59 због утврђеног присуства алкохола у организму и одбијања алкотестирања, три возача која су одбила да се подвргну тестирању на присуство опојних дрога у организму и један возач због управљања возилом под дејством опојних дрога.

Од укупног броја искључених из саобраћаја, због утврђеног присуства алкохола у организму и одбијања дрога теста ухапшено је осам возача.

Током трајања акције санкционисана су два пјешака због учествовања у саобраћају под дејством алкохола, од којих је један задржан у полицијским просторијама.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

