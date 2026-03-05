Полиција упозорава: Од петка акција, трајаће данима

Аутор:Стеван Лулић
05.03.2026
10:44
Коментари:0
Полицијска управа Приједор упозорила је возаче да од петка, 6. марта, креће с појачаном акцијом контроле саобраћаја.
Акција ће трајати до 9. марта, а акценат ће бити на учествовање у саобраћају под дејством алкохола.
Такође, појачане ће бити контроле учесника у саобраћају на дроге или лијекове који се не смију употребљавати прије или за вријеме вожње.
"Полицијска управа Приједор апелује на све учеснике у саобраћају да поштују саобраћајна правила и прописе и да не учествују у саобраћају под дејством алкохола или других психоактивних супстанци", поручили су из ПУ Приједор.
Средином фебруара ПУ Приједор спровела је идентичну акцију у којој је кажњен велики број возача.
Током акције контролисана су 823 учесника у саобраћају, а због почињених прекршаја из области безбједности саобраћаја санкционисано је 113 учесника.
Из саобраћаја су по акценту акције искључена 63 возача, од којих 59 због утврђеног присуства алкохола у организму и одбијања алкотестирања, три возача која су одбила да се подвргну тестирању на присуство опојних дрога у организму и један возач због управљања возилом под дејством опојних дрога.
Од укупног броја искључених из саобраћаја, због утврђеног присуства алкохола у организму и одбијања дрога теста ухапшено је осам возача.
Током трајања акције санкционисана су два пјешака због учествовања у саобраћају под дејством алкохола, од којих је један задржан у полицијским просторијама.
