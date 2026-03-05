Logo
Редови на пумпама и канистери: Британци панично купују бензин

АТВ

05.03.2026

Редови на пумпама и канистери: Британци панично купују бензин
Фото: Pixabay

Британци су данас почели панично да купују бензин због рата на Блиском истоку, а у Лондону и широм Велике Британије су се појавили дуги редови на бензинским пумпама, пошто возачи журе да напуне резервоаре прије очекиваног скока цијена горива.

Безинске станице као што је Валеро у Бекенхему на југу Лондона и БП у Кројдону привремено су остале без горива, а многи возачи су долазили и са канистерима како би направили резерву за дуже време.

Страх од несташице горива приметан је и у другим градовима Велике Британије, преноси Дејли мејл.

У Ливерпулу, редови на пумпама попут Костко Вауксхол и Го 24 Хоур Експрес протезали су се чак на околне улице, док је у Манчестеру десетине возила чекало да наточи гориво код тржног центра Трафорд.

Представници британског аутомобилског удружења АА позвали су возаче да не паниче и не купују гориво у већим количинама, али велики број грађана је игнорисао овај апел. Радници на бензинским пумпама у Великој Британији извештавају о гужвама и хаотичном снабдевању.

Сузана Јовановић

Сцена

Сузана Јовановић постала бака

Ситуација је изазвана распламсавањем сукоба на Блиском истоку, након чега су компаније привремено обуставиле транспорт бродова кроз Ормуски мореуз, који је кључна рута за глобални транспорт нафте и ЛНГ. Око 20 одсто светске нафте и 25 одсто течног гаса пролази овом трасом, а блокада или прекид транспорта одмах утичу на цијене енергената.

Аналитичари упозоравају да би дуготрајна блокада Ормуског мореуза могла да изазове хаос на европском тржишту гаса и изазове драстичан раст цијена.

Амерички предсједник Доналд Трамп није искључио могућност слања америчких трупа у Иран, наговештавајући да је “велика акција тек пред нама”. Његове изјаве и најаве додатно доприносе глобалној несигурности и потенцијалном расту цене енергената.

Gorivo

Економија

Све ближе 3 КМ: Поново расте цијена горива

Експерти закључују да би наставак сукоба могао изазвати инфлаторне шокове, не само кроз енергенте већ и кроз дистрибуцију робе и трошкове транспорта. Европске економије, посебно оне зависне од увоза енергената, су посебно највише погођене, док извозници попут Русије, Канаде и Норвешке могу да профитирају од ове ситуације, преноси Б92.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

