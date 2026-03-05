Редови на пумпама и канистери: Британци панично купују бензин

Аутор:АТВ
Британци су данас почели панично да купују бензин због рата на Блиском истоку, а у Лондону и широм Велике Британије су се појавили дуги редови на бензинским пумпама, пошто возачи журе да напуне резервоаре прије очекиваног скока цијена горива.
Безинске станице као што је Валеро у Бекенхему на југу Лондона и БП у Кројдону привремено су остале без горива, а многи возачи су долазили и са канистерима како би направили резерву за дуже време.
Страх од несташице горива приметан је и у другим градовима Велике Британије, преноси Дејли мејл.
У Ливерпулу, редови на пумпама попут Костко Вауксхол и Го 24 Хоур Експрес протезали су се чак на околне улице, док је у Манчестеру десетине возила чекало да наточи гориво код тржног центра Трафорд.
Представници британског аутомобилског удружења АА позвали су возаче да не паниче и не купују гориво у већим количинама, али велики број грађана је игнорисао овај апел. Радници на бензинским пумпама у Великој Британији извештавају о гужвама и хаотичном снабдевању.
Ситуација је изазвана распламсавањем сукоба на Блиском истоку, након чега су компаније привремено обуставиле транспорт бродова кроз Ормуски мореуз, који је кључна рута за глобални транспорт нафте и ЛНГ. Око 20 одсто светске нафте и 25 одсто течног гаса пролази овом трасом, а блокада или прекид транспорта одмах утичу на цијене енергената.
Аналитичари упозоравају да би дуготрајна блокада Ормуског мореуза могла да изазове хаос на европском тржишту гаса и изазове драстичан раст цијена.
Амерички предсједник Доналд Трамп није искључио могућност слања америчких трупа у Иран, наговештавајући да је “велика акција тек пред нама”. Његове изјаве и најаве додатно доприносе глобалној несигурности и потенцијалном расту цене енергената.
Експерти закључују да би наставак сукоба могао изазвати инфлаторне шокове, не само кроз енергенте већ и кроз дистрибуцију робе и трошкове транспорта. Европске економије, посебно оне зависне од увоза енергената, су посебно највише погођене, док извозници попут Русије, Канаде и Норвешке могу да профитирају од ове ситуације, преноси Б92.
