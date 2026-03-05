Легендарни Црни коњ се враћа на велика врата

Аутор:АТВ
Сомборска компанија "Black Horse", једини домаћи произвођач акумулатора, покренула је производњу тракционих акумулатора у свом производном погону и тиме означила повратак на тржиште.
Директор компаније Александар Чолић рекао је да тренутно запошљавају 45 радника, а да ће у наредних мјесец запослити још радника и доћи до 60 запослених.
"План је да отворимо још значајан број нових радних мјеста у 2026. години. У овој години настављамо инвестициони циклус даљим унапређењима технологије и еколошких стандарда у производњи", рекао је Чолић, пише у саопштењу компаније.
Додао је да ће тракциони акумулатори пружати оптималан однос цијене и перформанси у капацитетима од 60 до 155 ампер сати.
Директор сектора истраживања, развоја и контроле квалитета у популарној компанији Генади Исаев рекао је да тракциони акумулатори захтијевају висок ниво техничке прецизности и строге контроле у свим фазама производње.
"Успоставили смо систем који омогућава досљедан квалитет, поузданост и оптималне перформансе производа. Наш циљ је да тржишту понудимо рјешења која испуњавају највише професионалне стандарде. Комбинујући индустријску традицију и савремена рјешења, градимо стабилну основу за даљи раст и јачање наше позиције на тржишту", казао је Исаев.
По њему, нова производна линија пројектована је у складу са високим техничким и оперативним стандардима, додајући да је циљ да се обезбиједе поуздана и дуготрајна рјешења за индустријску и логистичку примену.
