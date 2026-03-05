Logo
Large banner

Легендарни Црни коњ се враћа на велика врата

Аутор:

АТВ

05.03.2026

08:44

Коментари:

0
Black Horse
Фото: Screenshot / YouTube

Сомборска компанија "Black Horse", једини домаћи произвођач акумулатора, покренула је производњу тракционих акумулатора у свом производном погону и тиме означила повратак на тржиште.

Директор компаније Александар Чолић рекао је да тренутно запошљавају 45 радника, а да ће у наредних мјесец запослити још радника и доћи до 60 запослених.

муп републике српске полиција српске полиција рс

Градови и општине

МУП издао обавјештење грађанима Лакташа

"План је да отворимо још значајан број нових радних мјеста у 2026. години. У овој години настављамо инвестициони циклус даљим унапређењима технологије и еколошких стандарда у производњи", рекао је Чолић, пише у саопштењу компаније.

Додао је да ће тракциони акумулатори пружати оптималан однос цијене и перформанси у капацитетима од 60 до 155 ампер сати.

Кајмакоски 1

Сцена

Огласио се адвокат Кајмакоског, изнио језиве детаље отмице

Директор сектора истраживања, развоја и контроле квалитета у популарној компанији Генади Исаев рекао је да тракциони акумулатори захтијевају висок ниво техничке прецизности и строге контроле у свим фазама производње.

"Успоставили смо систем који омогућава досљедан квалитет, поузданост и оптималне перформансе производа. Наш циљ је да тржишту понудимо рјешења која испуњавају највише професионалне стандарде. Комбинујући индустријску традицију и савремена рјешења, градимо стабилну основу за даљи раст и јачање наше позиције на тржишту", казао је Исаев.

Полиција Србија

Хроника

Језиви детаљи напада на младића (17): Претукли га дрвеном мотком, отац га нашао у локви крви

По њему, нова производна линија пројектована је у складу са високим техничким и оперативним стандардима, додајући да је циљ да се обезбиједе поуздана и дуготрајна рјешења за индустријску и логистичку примену.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Black Horse

akumulator

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Драма у Саудијској Арабији: Иранци напали највећу рафинерију на Блиском истоку

Економија

Драма у Саудијској Арабији: Иранци напали највећу рафинерију на Блиском истоку

19 ч

0
Министар финансија САД открио када почиње примјена Трампових глобалних царина

Економија

Министар финансија САД открио када почиње примјена Трампових глобалних царина

21 ч

0
Паре

Економија

Како добити 48.000 евра? Провјерите да ли имате право на поврат новца

23 ч

0
Обезбијеђено више од 2,5 милиона КМ, сутра почиње исплата

Економија

Обезбијеђено више од 2,5 милиона КМ, сутра почиње исплата

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

53

Познато када почиње исплата пензија у Српској

12

50

Заплијењена роба за интернет продају у вриједности 205.000 КМ

12

42

Џастин Тимберлејк поднио тужбу: Тај видео ће ми уништити живот

12

42

Битно: О санацији лоших путева у Српској

12

37

Пјевач доживио дебакл: На наступ му нико није дошао

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner