Полице у БиХ се празне: Стручњак за АТВ објаснио шта грађани могу урадити

Аутор:АТВ
05.03.2026
10:02
Коментари:2
Растуће тензије и неизвјесност због сукоба на Блиском истоку почели су се осјећати и у свакодневици грађана, који посљедњих дана све чешће купују веће количине основних животних намирница.
У појединим маркетима већ се могу видјети полупразне, па чак и потпуно празне полице брашна, уља и шећера.
Хроника
Продужен притвор мушкарцу оптуженом за покушај силовања дјетета
Ријеч је о наглом повећању потражње, посебно за производима који се традиционално сматрају основним залихама у домаћинству.
Грађани, вођени страхом од могућих поремећаја на тржишту и раста цијена, одлучују унапријед осигурати намирнице које имају дужи рок трајања.
Набавка која подразумијева куповину основних животних намирница у знатно већим количинама убрзала је пражњење полица у бројним супермаркетима, пише "Тузлански.ба".
Глобалне кризе, ратови и геополитичке напетости често изазивају психолошки ефекат међу потрошачима, због чега се људи одлучују на стварање кућних залиха.
Занимљивости
Паре и срећа куцају на врата: Меркур креће директно и мијења све за ова 3 знака
Исти случај биљежи се и са нафтом, гдје су бројни грађани похрлили на бензинске пумпе како би обезбиједили резерве, иако су из Федералног министарства трговине навели како је тржиште стабилно и да нема разлога за панику.
Слична пракса забиљежена је у доба короне, те почетком сукоба у Русији и Украјини.
Стручњак за економску дипломатију Синиша Пепић објаснио је за АТВ да је заправо страх у оваквим ситуацијама велики непријатељ и главни генератор инфлације.
"Психолошки ефекти гдје становништво почиње да купује веће количине горива, веће количине одређених намирница, то смо већ видјели приликом пандемије. Основни генератор инфлације у оваквим ситуацијама је страх", рекао је стручњак за АТВ.
Србија
Србија упозорила грађане да само у случају крајње потребе путују у Хрватску
Нагласио је да је најбитније да становништво буде смирено како би се, између осталог, спријечиле и злоупотребе.
"Тако најчешће бива, нарочито на Балкану. Шта год да се дешава углавном буде изговор да поскупи, на првом мјесту, храна и услуге", истакао је Пепић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму