Logo
Large banner

Полице у БиХ се празне: Стручњак за АТВ објаснио шта грађани могу урадити

Аутор:

АТВ

05.03.2026

10:02

Коментари:

2
Куповина, корпа, маркет, трговина
Фото: АТВ

Растуће тензије и неизвјесност због сукоба на Блиском истоку почели су се осјећати и у свакодневици грађана, који посљедњих дана све чешће купују веће количине основних животних намирница.

У појединим маркетима већ се могу видјети полупразне, па чак и потпуно празне полице брашна, уља и шећера.

zatvor robija

Хроника

Продужен притвор мушкарцу оптуженом за покушај силовања д‌јетета

Ријеч је о наглом повећању потражње, посебно за производима који се традиционално сматрају основним залихама у домаћинству.

Грађани, вођени страхом од могућих поремећаја на тржишту и раста цијена, одлучују унапријед осигурати намирнице које имају дужи рок трајања.

Набавка која подразумијева куповину основних животних намирница у знатно већим количинама убрзала је пражњење полица у бројним супермаркетима, пише "Тузлански.ба".

Економски стручњак за АТВ: Страх је основни генератор инфлације

Глобалне кризе, ратови и геополитичке напетости често изазивају психолошки ефекат међу потрошачима, због чега се људи одлучују на стварање кућних залиха.

Паре

Занимљивости

Паре и срећа куцају на врата: Меркур креће директно и мијења све за ова 3 знака

Исти случај биљежи се и са нафтом, гдје су бројни грађани похрлили на бензинске пумпе како би обезбиједили резерве, иако су из Федералног министарства трговине навели како је тржиште стабилно и да нема разлога за панику.

Слична пракса забиљежена је у доба короне, те почетком сукоба у Русији и Украјини.

Стручњак за економску дипломатију Синиша Пепић објаснио је за АТВ да је заправо страх у оваквим ситуацијама велики непријатељ и главни генератор инфлације.

"Психолошки ефекти гдје становништво почиње да купује веће количине горива, веће количине одређених намирница, то смо већ видјели приликом пандемије. Основни генератор инфлације у оваквим ситуацијама је страх", рекао је стручњак за АТВ.

granicni prelaz

Србија

Србија упозорила грађане да само у случају крајње потребе путују у Хрватску

Нагласио је да је најбитније да становништво буде смирено како би се, између осталог, спријечиле и злоупотребе.

"Тако најчешће бива, нарочито на Балкану. Шта год да се дешава углавном буде изговор да поскупи, на првом мјесту, храна и услуге", истакао је Пепић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

kriza

Инфлација

kupovina

Коментари (2)
Large banner

Више из рубрике

беба

Друштво

У Српској рођено 25 беба

4 ч

0
Одрон код Кнежева

Друштво

Опрез: Повећана опасност од одрона

5 ч

0
Прољеће куца на врата: Погледајте какве нас температуре очекују данас

Друштво

Прољеће куца на врата: Погледајте какве нас температуре очекују данас

5 ч

0
Данас је Свети Лав Катански: Ево шта кажу обичаји

Друштво

Данас је Свети Лав Катански: Ево шта кажу обичаји

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

53

Познато када почиње исплата пензија у Српској

12

50

Заплијењена роба за интернет продају у вриједности 205.000 КМ

12

42

Џастин Тимберлејк поднио тужбу: Тај видео ће ми уништити живот

12

42

Битно: О санацији лоших путева у Српској

12

37

Пјевач доживио дебакл: На наступ му нико није дошао

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner