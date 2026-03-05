ТикТок одбија да уведе "енд-то-енд" енкрипцију: Ево ко може да чита поруке корисника

Аутор:АТВ
05.03.2026
11:08
Коментари:0
ТикТок неће увести енд-то-енд енкрипцију (Е2ЕЕ), контроверзну функцију приватности коју користе готово сви његови конкуренти, уз образложење да она чини кориснике мање безбједним.
Е2ЕЕ значи да само пошиљалац и прималац директне поруке могу да виде њен садржај, што је најбезбједнији облик комуникације доступан широј јавности, јавља Би-би-си, а преноси Убрзање.рс.
Платформе попут Фејсбук, Инстаграм, Месинџер и Икс прихватиле су је јер тврде да им је приоритет максимална приватност корисника.
Међутим, критичари кажу да Е2ЕЕ отежава заустављање штетног садржаја, јер технолошке компаније и органи реда немају начин да прегледају материјал послат у директним порукама. Ситуацију додатно компликују оптужбе да наводне везе ТикТока са Кином могу угрозити податке корисника.
ТикТок то стално негира, али почетком године америчке операције компаније одвојене су од глобалног пословања по налогу америчких законодаваца.
Ауто-мото
Идеални за дуга путовања, а кварова нигдје: Ово су најпоузданији половњаци
Из ТикТока су за Би-би-си рекли да верују да Е2ЕЕ спријечава полицију и безбедносне тимове да читају поруке када је то потребно. Компанија је потврдила свој став на брифингу о безбедности у лондонској канцеларији, наводећи да жели да заштити кориснике, посебно младе.
ТикТок, који тврди да има више од милијарду корисника месечно широм света, суочава се са критикама због праксе заштите података. Седиште му је у Лос Анђелесу и Сингапуру, али је у власништву кинеског технолошког гиганта БyтеДанце.
Градови и општине
Полиција упозорава: Од петка акција, трајаће данима
"Ризици од злостављања и узнемиравања у директним порукама су веома реални, па ТикТок сада може увјерљиво да тврди да даје предност 'проактивној безбједности' над 'апсолутном приватношћу', што је прилично снажна порука", рекао је аналитичар Мет Навара.
Интернет Воч Фоундатион (ИВФ), која прати и уклања материјале сексуалног злостављања дјеце са интернета, такође је похвалила ову одлуку.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Ауто-мото
1 ч0
Друштво
2 ч0
Свијет
2 ч0
Регион
2 ч0
Наука и технологија
2 ч0
Наука и технологија
1 д0
Наука и технологија
1 д0
Наука и технологија
1 д1
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму