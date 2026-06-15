Велики пожар у Београду, гори познати тржни центар

Фото: RTS/printscreen

Велики пожар избио је јутрос у тржном центру "Ењуб" на Новом Београду.

Kако је РТС незванично сазнао, гори више локала и кров тржног центра. На терену је око 40 ватрогасаца са десет возила са цистернама. У току је интервенција. Станари околних зграда упозорени су да затворе прозоре. Густ црни дим видљив је из више дијелова града.

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