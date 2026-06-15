Велики пожар у Београду, гори познати тржни центар

Аутор:АТВ
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Велики пожар избио је јутрос у тржном центру "Ењуб" на Новом Београду.
Kако је РТС незванично сазнао, гори више локала и кров тржног центра.
На терену је око 40 ватрогасаца са десет возила са цистернама. У току је интервенција.
Станари околних зграда упозорени су да затворе прозоре.
Густ црни дим видљив је из више дијелова града.
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