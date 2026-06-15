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Велики пожар у Београду, гори познати тржни центар

Аутор:

АТВ
15.06.2026 08:05

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požar Beogard gori tržni centar
Фото: RTS/printscreen

Велики пожар избио је јутрос у тржном центру "Ењуб" на Новом Београду.

Kако је РТС незванично сазнао, гори више локала и кров тржног центра.

На терену је око 40 ватрогасаца са десет возила са цистернама. У току је интервенција.

Станари околних зграда упозорени су да затворе прозоре.

Густ црни дим видљив је из више дијелова града.

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Тагови :

пожар

Београд

Гори Енјуб

Ватрогасци

Полиција

ватра

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