Археолог увјерен да је пронашао гробницу легендарног владара

У сјеверозападној Енглеској, тачније традиционалној грофовији Камбрија, археолог Стив Дикинсон је пронашао необичну хумку, која би могла да представља посљедње почивалиште легендарног викиншког владара.
Он вјерује да се испод узвишења крије брод-гробница, које су током раног средњег вијека симболизовале моћ и углед покојника.
Тачна локација, названа “Краљева хумка”, и даље се држи у тајности док се истраживања настављају.
Према ријечима Дикинсона, проучавањем средњовековних докумената и анализом околног терена откривено је низ мањих хумки и артефаката који би могли да буду повезани с викиншком ритуалном сахраном.
Он вјерује да је на поменутој локацији сахрањен Ивар Бескосни, легендарни вођа и командант који је покорио просторе данашње Енглеске.
Дикинсон и његов тим пронашли су предмете који указују на присуство викиншког брода - ексере и оловне тегове, преноси Њујорк пост.
Поред тога, идентификовани су трагови стубова који припадају великој структури, вјероватно палати димензија 64x13 метара, што додатно указује на присуство важног вође или племића из викингшког доба.
Иако су бродови-гробнице у Скандинавији познати одраније, ниједан до сада није са сигурношћу повезан с поменутим викиншким владаром.
Свијет
Црногорски поморци са бродова из Ормуског мореуза траже помоћ
Дикинсон планира да овог лета спроведе додатна истраживања. Жели да употреби радар, како би скенирао земљани насип, у потрази за необичним траговима.
Он истиче да тренутно не планира екскавацију због сложености логистике, финансијских трошкова и разлога очувања и приватности.
Треба напоменути да се у историјским записима наводи да је 1686. године радник по имену Томас Вокер открио скандинавску гробницу у Рептону, у грофовији Дарбишир.
Гробница је садржала велики број скелета - око 250, укључујући ратнике и жене, што говори да је сахрањена особа била изузетно високог друштвеног статуса.
Многи историчари и локалне легенде указују да је ту сахрањен Ивар Бескосни, али све остаје у домену спекулација.
Једноставно, тада није било могућности да се пронађу артефакти или докази који би дефинитивно потврдили идентитет покојника, преноси Телеграф.
