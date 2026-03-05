Logo
Црногорски поморци са бродова из Ормуског мореуза траже помоћ

СРНА

05.03.2026

10:35

Црногорски поморци са бродова из Ормуског мореуза траже помоћ

Двадесетак помораца из Црне Горе који се налазе на бродовима у Ормуском мореузу јавило се за помоћ Министарству поморства у Подгорици, а међу њима има заинтересованих за евакуацију.

Министарство поморства требало би данас да се огласи са детаљнијим информацијама.

Из Министарства поморства наводе да у комуникацији бродским агенцијама и компанијама прикупљају податке о поморцима из Црне Горе који су на бродовима на ратом захваћеном Блиском истоку.

