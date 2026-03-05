Црногорски поморци са бродова из Ормуског мореуза траже помоћ

Извор:
Двадесетак помораца из Црне Горе који се налазе на бродовима у Ормуском мореузу јавило се за помоћ Министарству поморства у Подгорици, а међу њима има заинтересованих за евакуацију.
Министарство поморства требало би данас да се огласи са детаљнијим информацијама.
Из Министарства поморства наводе да у комуникацији бродским агенцијама и компанијама прикупљају податке о поморцима из Црне Горе који су на бродовима на ратом захваћеном Блиском истоку.
