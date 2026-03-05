Сијарто: Мађарска неће бити увучена у рат

Аутор:АТВ
Мађарски министар спољних послова и трговине Петер Сијарто изјавио је да Мађарска неће бити увучена у рат и оцијенио да у Украјини већ четири године "бјесни бесмислени рат" који је требало да буде завршен мировним преговорима у Истанбулу прије двије године.
"Никада не дозволити да Мађарска буде увучена у рат је наш најважнији задатак", рекао је Сијарто по доласку двојице Мађара који су насилно регрутовани у украјинску војску, заробљени у Русији и пуштени по налогу руског предсједника Владимира Путина, пренио је МТИ.
Двојица закарпатских Мађара поново су се састала са породицама на међународном аеродрому Лист Ференц у Будимпешти.
"Ми Мађари морамо да се залажемо за мир", рекао је Сијарто, додајући да ће Мађарска остати ван рата и да ће штитити своје грађане од последица рата.
Такође је нагласио да ће се влада залагати за сваког Мађара кога би жељели да натјерају да постане жртва сукоба.
Двојица мушкараца стигла су у Мађарску авионом који је превозио Сијарта, након његових разговора са Путином у Москви.
Пуштање на слободу одобрио је Путин на захтјев мађарског премијера Виктора Орбана.
