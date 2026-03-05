Logo
Large banner

Сијарто: Мађарска неће бити увучена у рат

Аутор:

АТВ

05.03.2026

09:09

Коментари:

0
Сијарто: Мађарска неће бити увучена у рат
Фото: АТВ

Мађарски министар спољних послова и трговине Петер Сијарто изјавио је да Мађарска неће бити увучена у рат и оцијенио да у Украјини већ четири године "бјесни бесмислени рат" који је требало да буде завршен мировним преговорима у Истанбулу прије двије године.

"Никада не дозволити да Мађарска буде увучена у рат је наш најважнији задатак", рекао је Сијарто по доласку двојице Мађара који су насилно регрутовани у украјинску војску, заробљени у Русији и пуштени по налогу руског предсједника Владимира Путина, пренио је МТИ.

Двојица закарпатских Мађара поново су се састала са породицама на међународном аеродрому Лист Ференц у Будимпешти.

"Ми Мађари морамо да се залажемо за мир", рекао је Сијарто, додајући да ће Мађарска остати ван рата и да ће штитити своје грађане од последица рата.

Dodik i Vucic

Република Српска

Додик: Вучић - велики и искрени пријатељ Републике Српске

Такође је нагласио да ће се влада залагати за сваког Мађара кога би жељели да натјерају да постане жртва сукоба.

Двојица мушкараца стигла су у Мађарску авионом који је превозио Сијарта, након његових разговора са Путином у Москви.

Пуштање на слободу одобрио је Путин на захтјев мађарског премијера Виктора Орбана.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Петер Сијарто

Мађарска

Украјина

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Балистичка ракета

Свијет

Иран негира да је испалио ракету на Турску

4 ч

0
Авион, лет

Свијет

За данас планиран лет са држављанима БиХ из Дубаија

4 ч

0
ф-15 авион

Свијет

Оборени ирански бомбардери непосредно пред напад на америчку базу

5 ч

0
Убијен високи званичник Хамаса

Свијет

Убијен високи званичник Хамаса

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

04

Уређај који морате одмах искључити из утичнице када почне да грми: Није телевизор

12

53

Познато када почиње исплата пензија у Српској

12

50

Заплијењена роба за интернет продају у вриједности 205.000 КМ

12

42

Џастин Тимберлејк поднио тужбу: Тај видео ће ми уништити живот

12

42

Битно: О санацији лоших путева у Српској

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner