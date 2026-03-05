Logo
Large banner

Оборени ирански бомбардери непосредно пред напад на америчку базу

Аутор:

АТВ

05.03.2026

07:32

Коментари:

0
ф-15 авион
Фото: Phyllis Lilienthal/Pexels

Ирански ратни авиони били су "два минута" удаљени од напада на катарску ваздухопловну базу Ал-Удеид, највећу војну базу у којој се налазе америчке трупе на Блиском истоку, прије него што су их катарски авиони Ф-15 оборили, извјештава "CNN", позивајући се на два неименована извора упозната са тим питањем.

Тактички бомбардери Су-24 Револуционарне гарде из совјетског доба идентификовани су како носе "бомбе и вођену муницију" према Ал-Удеиду, у којем се обично налази око 10.000 америчких војника, и катарском комплексу за прераду природног гаса Рас Лафан, и нису одговарали на радио позиве, каже један од извора.

Иран Техеран

Свијет

Убијен високи званичник Хамаса

Авиони су се срушили у катарским територијалним водама, а у току је потрага за посадама, кажу званичници.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Иран

napad

Израел Иран

Katar

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Дневни хороскоп за 5. март: Погледајте коме су звијезда наклоњене

Занимљивости

Дневни хороскоп за 5. март: Погледајте коме су звијезда наклоњене

1 ч

0
Забрана друштвених мрежа за млађе од 15 година и у овој земљи

Свијет

Забрана друштвених мрежа за млађе од 15 година и у овој земљи

1 ч

0
Ове бањалучке улице и насеља данас остају без струје

Бања Лука

Ове бањалучке улице и насеља данас остају без струје

1 ч

0
Катар напад

Свијет

Катар евакуише становништво

1 ч

0

Више из рубрике

Убијен високи званичник Хамаса

Свијет

Убијен високи званичник Хамаса

1 ч

0
Забрана друштвених мрежа за млађе од 15 година и у овој земљи

Свијет

Забрана друштвених мрежа за млађе од 15 година и у овој земљи

1 ч

0
Катар напад

Свијет

Катар евакуише становништво

1 ч

0
Напад Израела на Иран

Свијет

Канада се укључује у рат на Блиском истоку?

1 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

08

44

Иран негира да је испалио ракету на Турску

08

44

Легендарни Црни коњ се враћа на велика врата

08

42

Ужас: Насилници дрвеном мотком умало убили тинејџера

08

41

Ни случајно не бацајте љуске од бијелог лука: Послужиће као природно ђубриво за цвијеће

08

36

МУП издао обавјештење грађанима Лакташа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner