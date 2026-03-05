Оборени ирански бомбардери непосредно пред напад на америчку базу

Аутор:АТВ
Ирански ратни авиони били су "два минута" удаљени од напада на катарску ваздухопловну базу Ал-Удеид, највећу војну базу у којој се налазе америчке трупе на Блиском истоку, прије него што су их катарски авиони Ф-15 оборили, извјештава "CNN", позивајући се на два неименована извора упозната са тим питањем.
Тактички бомбардери Су-24 Револуционарне гарде из совјетског доба идентификовани су како носе "бомбе и вођену муницију" према Ал-Удеиду, у којем се обично налази око 10.000 америчких војника, и катарском комплексу за прераду природног гаса Рас Лафан, и нису одговарали на радио позиве, каже један од извора.
Авиони су се срушили у катарским територијалним водама, а у току је потрага за посадама, кажу званичници.
