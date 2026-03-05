Забрана друштвених мрежа за млађе од 15 година и у овој земљи

Аутор:АТВ
05.03.2026
07:17
Коментари:0
Владајућа Странка правде и развоја (АКП) турског предсједника Реџепа Тајипа Ердогана упутила је парламенту нацрт закона који би забранио приступ друштвеним мрежама дјеци млађој од 15 година.
Према приједлогу, друштвене мреже ће бити обавезане да успоставе системе за провјеру узраста и понуде алате за родитељску контролу како би се заштитила дјеца у дигиталном свијету, преноси Ројтерс.
Свијет
Катар евакуише становништво
Дјеци старијој од 15 година биће омогућене посебне безбједносне услуге, а штетан садржај биће уклоњен у року од једног сата у хитним ситуацијама.
Непридржавање закона могло би да доведе до новчаних казни до три одсто глобалног прихода компаније или ограничења приступа интернету.
Нови прописи односе се и на стране дистрибутере видео игара, који ће морати да означавају узраст за своје производе.
Замјеница шефа посланичког клуба АКП Лејла Сахин Уста, изјавила је да ће платформе имати шест мјесеци да се прилагоде закону.
Друштво
Данас је Свети Лав Катански: Ево шта кажу обичаји
Турска већ строго регулише друштвене мреже и брзо уводи забране приступа и уклањања садржаја, тренутно блокирајући око 1,2 милиона страница и објава, према извјештају локалне организације за надзор цензуре ИФОД.
Приједлогом закона, Турска слиједи примјер Аустралије и неколико европских земаља које су увеле или разматрају слична ограничења, усљед растуће забринутости због утицаја друштвених мрежа на здравље и безбејдност дјеце, преноси Курир.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму