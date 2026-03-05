Logo
Забрана друштвених мрежа за млађе од 15 година и у овој земљи

Аутор:

АТВ

05.03.2026

07:17

Фото: Unsplash

Владајућа Странка правде и развоја (АКП) турског предсједника Реџепа Тајипа Ердогана упутила је парламенту нацрт закона који би забранио приступ друштвеним мрежама дјеци млађој од 15 година.

Према приједлогу, друштвене мреже ће бити обавезане да успоставе системе за провјеру узраста и понуде алате за родитељску контролу како би се заштитила дјеца у дигиталном свијету, преноси Ројтерс.

Дјеци старијој од 15 година биће омогућене посебне безбједносне услуге, а штетан садржај биће уклоњен у року од једног сата у хитним ситуацијама.

Непридржавање закона могло би да доведе до новчаних казни до три одсто глобалног прихода компаније или ограничења приступа интернету.

Нови прописи односе се и на стране дистрибутере видео игара, који ће морати да означавају узраст за своје производе.

Замјеница шефа посланичког клуба АКП Лејла Сахин Уста, изјавила је да ће платформе имати шест мјесеци да се прилагоде закону.

Турска већ строго регулише друштвене мреже и брзо уводи забране приступа и уклањања садржаја, тренутно блокирајући око 1,2 милиона страница и објава, према извјештају локалне организације за надзор цензуре ИФОД.

Приједлогом закона, Турска слиједи примјер Аустралије и неколико европских земаља које су увеле или разматрају слична ограничења, усљед растуће забринутости због утицаја друштвених мрежа на здравље и безбејдност дјеце, преноси Курир.

