Ужас: Отац случајно убио своју кћерку у сну

Када се пробудио, отац је дјевојчицу затекао без даха и одмах је позвао хитну помоћ.
Узрок смрти било је непоправљиво оштећење мозга усљед продуженог срчаног застоја.
Десетомјесечна дјевојчица преминула је од посљедица гушења након што ју је отац, према првим информацијама, случајно пригњечио док су заједно спавали у кревету.
Трагична несрећа догодила се у Италији, а дјевојчица је у критичном стању хеликоптером превезена из Ријетија у Рим, где је касније умрла, пише Л'Унионе Сарда.
Према реконструкцији догађаја коју је испричао отац, он и кћерка заспали су заједно. Током сна, мушкарац се нехотице окренуо и својим тијелом притиснуо дијете, прекинувши му довод ваздуха.
Када се пробудио, отац је затекао кћерку модру и без даха те је одмах позвао хитну помоћ.
Љекари су дуго реанимирали дјевојчицу, након чега је у тешком стању прво превезена у болницу Де Лелис у Ријетију, а затим хеликоптером у римску поликлинику Ђемели.
Нажалост, није јој било спаса. Продужени срчани застој узроковао је непоправљиво оштећење мозга те је у болници преминула, преноси Индекс.
