Како шака ораха може да спаси срце?

Аутор:

АТВ

05.03.2026

08:59

Ораси-орах
Фото: Fatma Gül/Pexels

Преглед истраживања спроведених током двије деценије указао је на повезаност конзумације пекан ораха са бољим здрављем срца и квалитетнијом исхраном.

Ова нутритивно богата намирница обилује антиоксидативним полифенолима и другим корисним једињењима која доприносе заштити ћелија.

Кафа

Савјети

Додајте само једну кашичицу овог праха у јутарњу кафу: Брише надутост

Студије су показале да редовна конзумација пекан ораха има везе с повољнијим нивоима укупног холестерола, "лошег" ЛДЛ холестерола, триглицерида и не-ХДЛ холестерола. Пекан ораси помажу и у смањењу оксидације липида, процеса који се повезује са оштећењем ћелија и настанком упале. Ови закључци заснивају се на анализи истраживања спроведених од 2000. до 2025. године, објављеној у часопису "Нутриентс".

Преглед је издвојио радове који показују да укључивање пекан ораха у уравнотежену исхрану може повољно утицати на кључне показатеље здравља срца, нарочито на масноће у крви. Такође је утврђено да особе које редовно једу пекан орахе постижу боље резултате на индексу здраве исхране.

Међутим, резултати о дјеловању пекан ораха на регулацију шећера у крви и показатеље повезане са дијабетесом остају неуједначени.

Погинуле Едиса и Лејла Каришик

Хроника

Срцепарајући детаљи несреће у којој су погинуле мајка и кћерка

Утицај на тјелесну тежину

Неколико студија извјештава о појачаном осјећају ситости након конзумације пекан ораха, али налази о утицају на тјелесну тежину засад нису усаглашени. Пекан ораси природно су богати влакнима, протеинима и минералима попут магнезијума, цинка и калијума. Важно је нагласити да постојећи докази не указују на повећан ризик од гојења при редовној конзумацији пекан ораха.

"Оно што се кроз истраживања јасно истиче јесте досљедност повезаности између пекан ораха, показатеља здравља срца и укупног квалитета исхране“, навела је др Брит Бертон-Фримен, директорка Центра за истраживање исхране на Институту за технологију у Илиноису. „Додатни налази о ситости и контроли тјелесне тежине дају важан контекст, нарочито уз растуће интересовање за регулацију апетита и примјену ГЛП-1 терапија.“, преоси Б92.

Black Horse

Економија

Легендарни Црни коњ се враћа на велика врата

Студију је подржао Амерички одбор за промоцију пекан ораха (АППБ), који – како се наводи – није имао никакав утицај на истраживачки процес.

