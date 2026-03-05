Како шака ораха може да спаси срце?

Аутор:АТВ
05.03.2026
08:59
Коментари:0
Преглед истраживања спроведених током двије деценије указао је на повезаност конзумације пекан ораха са бољим здрављем срца и квалитетнијом исхраном.
Ова нутритивно богата намирница обилује антиоксидативним полифенолима и другим корисним једињењима која доприносе заштити ћелија.
Савјети
Додајте само једну кашичицу овог праха у јутарњу кафу: Брише надутост
Студије су показале да редовна конзумација пекан ораха има везе с повољнијим нивоима укупног холестерола, "лошег" ЛДЛ холестерола, триглицерида и не-ХДЛ холестерола. Пекан ораси помажу и у смањењу оксидације липида, процеса који се повезује са оштећењем ћелија и настанком упале. Ови закључци заснивају се на анализи истраживања спроведених од 2000. до 2025. године, објављеној у часопису "Нутриентс".
Преглед је издвојио радове који показују да укључивање пекан ораха у уравнотежену исхрану може повољно утицати на кључне показатеље здравља срца, нарочито на масноће у крви. Такође је утврђено да особе које редовно једу пекан орахе постижу боље резултате на индексу здраве исхране.
Међутим, резултати о дјеловању пекан ораха на регулацију шећера у крви и показатеље повезане са дијабетесом остају неуједначени.
Хроника
Срцепарајући детаљи несреће у којој су погинуле мајка и кћерка
Неколико студија извјештава о појачаном осјећају ситости након конзумације пекан ораха, али налази о утицају на тјелесну тежину засад нису усаглашени. Пекан ораси природно су богати влакнима, протеинима и минералима попут магнезијума, цинка и калијума. Важно је нагласити да постојећи докази не указују на повећан ризик од гојења при редовној конзумацији пекан ораха.
"Оно што се кроз истраживања јасно истиче јесте досљедност повезаности између пекан ораха, показатеља здравља срца и укупног квалитета исхране“, навела је др Брит Бертон-Фримен, директорка Центра за истраживање исхране на Институту за технологију у Илиноису. „Додатни налази о ситости и контроли тјелесне тежине дају важан контекст, нарочито уз растуће интересовање за регулацију апетита и примјену ГЛП-1 терапија.“, преоси Б92.
Економија
Легендарни Црни коњ се враћа на велика врата
Студију је подржао Амерички одбор за промоцију пекан ораха (АППБ), који – како се наводи – није имао никакав утицај на истраживачки процес.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Савјети
4 ч0
Градови и општине
4 ч0
Сцена
4 ч0
Хроника
4 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму