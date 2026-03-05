Срцепарајући детаљи несреће у којој су погинуле мајка и кћерка

Аутор:АТВ
Едиса Каришик (44) и њена кћерка Лејла Каришик (12), страдале у у тешкој саобраћајној несрећи у Сјеници, док је Едисин деветогодишњи син задобио тешке тјелесне повреде и још увијек је животно угрожен. Они су се се, у тренутку трагедије, враћали са ифтара на којем су били због Рамазана.
Саобраћајна несрећа се догодила у уторак увече, код самог излаза из Сјенице, а погинула жена се у том тренутку, са двоје малољетне дјеце, враћала са ифтара на којем је била код брата и снаје.
"Едиса је са двоје млађе дјеце отишла код сестре и зета на ифтар, после ког је одлучила да прошета до стана у којем је живјела. Иначе, ифтар се углавном организује око 18 сати, када падне мрак. У вријеме Рамазана, вјерници током цијелог дана ништа не једу и не пију воду и онда увече прекидају пост и тада једу. Код нас се то зове ифтар, и обичај је да се послије њега прошета", рекла је саговорница Блица.
Како се сазнаје од становника Сјенице, ова несрећа потресла је све суграђане страдале жене и погинуле дјевојчице, а Едисина породица сатима је нијемо сједјела од бола – без иједне проговорене ријечи.
"Након вечере на којој је била са дјецом код брата и снаје, Едиса се упутила ка згради у којој је живјела са породицом у Сјеници. Њих троје су шетали ка кући, место несреће је удаљено на 10 минута од њихове зграде. Претпостављамо да су се зато ту затекли. Када је кренула да прелази улицу, ауто је налетјело на њих и ето", прича саговорник.
Едисина Каришик породица, према ријечима њихових суграђана, не може да се помири са чињеницом да су она и мала Лејла погинуле.
"Едисина породица, посебно брат и снаја код којих је била, у великом су шоку. Они су сатима непомично сједјели и гледали у једну тачку. Могли сте само да им видите сузе које клизе низ лице. Једну ријеч нико није проговорио. У кући је завладао мук и туга. Сви су нијеми од бола и скрхани. Само да се дјечак опорави, ово је огромна трагедија. Цијела та породица је дивна, таква је била и Едиса, такав јој је и муж… О њима и њиховој дјеци имам само ријечи хвале", открива саговорница.
Она је додала да је ова несрећа велика трагедија и за породицу возача, јер, како тврди, ради се о угледној и часној породици.
