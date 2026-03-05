Logo
Пси растргали жену: Познато у каквом је стању

Аутор:

АТВ

05.03.2026

07:30

Пас кангал
Фото: Pexels

Гордана Д. (57), која је у нападу паса задобила тешке тјелесне повреде опасне по живот, налази се на Одјељењу "Шок А" у КЦ Србије гдје се љекари још увијек боре за њен живот.

У понедељак увече у породичној кући Гордане Д. на Вождовцу, несрећну жену су напали пси расе кане корсо који су јој том приликом нанијели језиве повреде.

"Гордана Д. је са тешким повредама примљена на одјељење реанимације у Ургентном центру у Београду. Она се тренутно налази на одељењу Шок А, у тешком стању и под непрестаним је надзором љекара", рекао је извор.

Према незваничним сазнањима, ради се о власничким псима, чији је власник син повријеђене жене.

"Крви је било на све стране"

Комшије повријеђене жене, које су прве притекле у помоћ, описале су тренутак напада као изузетно бруталан. Према њиховим ријечима, жену су пси оборили и почели да је уједају по рукама и тијелу.

Иран Техеран

Свијет

Убијен високи званичник Хамаса

"Чули смо вриску и запомагање. Повријеђена жена је викала: "Ја сам Нора, ја сам Нора!" - рекле су комшије. Наводно, Нора је надимак по ком су је пријатељи знали.

Како се претпоставља, жена је покушавала на тај начин да уразуми животиње, објашњавајући им да је то она, која им је позната, али безуспјешно.

Према незваничним информацијама, Гордана је задобила тешке повреде екстремитета, откинуто јој је месо са руке, преноси Курир.

