Драма у Теслићу: Пријетио полицајцима да ће им пуцати у дјецу

Извор:

Глас Српске

04.03.2026

22:32

Коментари:

1
Драма у Теслићу: Пријетио полицајцима да ће им пуцати у дјецу
Фото: АТВ

Елдин Хорић (41) звани Хора из Теслића оптужен је да је током једне ноћи провалио у три објекта у Теслићу и украо новац из апарата за игре на срећу, а потом пријетио полицајцима да ће им "пуцати дјеци у кољена" и бацити бомбу на кућу.

Оптужницу против Хорића подигло је добојско Окружно тужилаштво, а потврдио Основни суд у Теслићу.

Терете га за три крађе и напад на службено лице

Терете га да је починио три тешке крађе и напад на службено лице у вршењу службене дужности која је починио у стању битно смањене урачунљивости.

Према наводим оптужнице Хорић је тешке крађе починио исте ноћи у новембру прошле године, а полицајцима је пријетио након што је ухапшен.

Провала у роштиљницу и кафић

Како се наводи, прво је 9. новембра 40 минута иза поноћи провалио у роштиљницу "Нема даље Мир Елла" у Теслићу.

"Употребом силе и подесног предмета насилно је отворио прозор и ушао у унутрашњост. Преметао је ствари, али ништа није украо. На прозору је причињена материјална штета од око 200 КМ", стоји у оптужници.

Даље се додаје да је нешто касније провалио у један кафе-бар у Теслићу. Ту је обио три апарата за игре на срећу и из њих украо 1.000 КМ. Како се наводи у кафић је ушао кроз прозор тоалета који је насилно отворио.

Покушај крађе у ауто-школи

Након што је узео новац из апарата за игре на срећу кутије је одбацио недалеко од објекта и побјегао.

Хорића терете да је исту вече провалио и у просторије једне ауто-школе на тргу у Теслићу. Како се наводи и тај пут је остао кратких рукава јер није ништа украо, али је на објекту причињена штета од око 100 КМ.

Пријетње полицајцима у станици

У оптужница му је још стављено да се терети да је 9. новембра у поподневним часовима током информативног разговора пријетио полицајцима К. А. и Ч. Д. у Полицијској станици Теслић. Како се наводи Хорић је поменутим полицајцима запријетио да ће им се „посебно осветити“. Том приликом им је рекао: "Ударићу вас гдје највише боли, за разлику од мене ви имате малу дјецу. Доћи ћу вам пред кућу, дјеци ћу прво пуцати у кољена, да их што више мучим, а након тога ћу и вас побити и бацити вам бомбу на кућу и завршити с вама".

Ранија хапшења

Хорић је хапшен раније више пута и сумњичен је да је крао чак и жмигавце с возила као и добровољне прилоге, а привођен је и због провале у џамију.

Омча

Елдин Хорић је 2017. године изазвао праву драму у Теслићу када се попео на високо дрво носећи омчу око врата пријетећи да ће се убити. То је наводно урадио из протеста, јер га је полиција често приводила. Тада је на дрвету провео чак 21 сат, а сишао је након разговора с члановима полицијског преговарачког тима.

(Глас Српске)

Коментари (1)
