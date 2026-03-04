АИ вам даје савјете за здравље? Ово су ствари на које треба обратити пажњу

Аутор:АТВ
Било је питање времена кад ће технолошке компаније почети нудити програме дизајниране за здравствена питања.
У јануару је ОпенАИ представио Chat GPT Health, а он наводно може анализирати медицинске картоне корисника, здравствене апликације и податке уређаја да би одговорио на здравствена и медицинска питања.
Тренутно постоји листа чекања за тај програм.
Anthropic нуди сличне карактеристике неким корисницима свог четбота Claude. Обје компаније кажу да њихови програми нису замјена за професионалну бригу и не би требали бити кориштени за одређивање медицинских стања.
Умјесто тога, могу објаснити компликоване резултате тестова, помоћи у припреми за посјету доктору или анализирати важне здравствене трендове скривене у медицинским картонима, преноси тпортал.хр.
Ево шта требате узети у обзир прије разговора с четботом о здрављу.
Поједини доктори и истраживачи који су радили с Chat GPT Health и сличним програмима сматрају их побољшањем у односу на садашње стање. АИ платформе нису савршене, понекад могу халуцинирати или давати лоше савјете, али информације које производе вјеројатније ће бити персонализоване и специфичне од оних које пацијенти могу пронаћи путем Гугла.
Једна од њихових предности је та што одговарају на питања корисника с контекстом из њихове медицинске хисторије, укључујући рецепте, доб и докторске биљешке.
Што више података АИ добије, то ће одговори које нуди вјеројатно бити прецизнији. Ипак, будите опрезни с дијељењем осјетљивих приватних медицинских података онлајн уопштено, не само с роботом за брбљање.
Ако имате забрињавајуће симптоме, прескочите вјештачку интелигенцију.
Симптоми попут кратког даха, болова у прсима или јаке главобоље могу бити знак да требате одмах потражити медицинску помоћ, али чак и у мање хитним ситуацијама пацијенти и доктори требали би приступити АИ програмима с одређеном дозом здраве сумње.
Никад се не ослањајте само на оно што вам је вјештачка интелигенција понудила, без обзира на то колико се малим неки здравствени проблем чинио.
Важно је схватити и прихватити да све што се дијели с АИ компанијом није заштићено као што је комуникација с доктором. За те двије ситуације вриједе врло различити стандарди заштите приватности.
И ОпенАИ и Anthropic тврде да здравствене податке корисника чувају одвојено од других врста података и да они подлијежу додатним заштитама приватности те их наводно не користе за обуку својих модела. Корисници се морају пријавити за дијељење својих података и могу се искључити у било којем тренутку.
Четботови могу погријешити
Ране студије показују да програми попут Chat GPT-ја могу проћи медицинске прегледе високог степена, али често посрну при интеракцији с људима.
Студија Универзитета Оксфорд с 1300 учесника недавно је открила да људи који користе АИ четботове за истраживање хипотетских здравствених стања нису доносили боље одлуке од људи који користе онлине претраживања или личну процјену.
АИ четботови су у свеобухватном, писаном облику исправно идентификовали темељно стање у 95 посто случајева. Проблеми су се појавили у интеракцији с људима.
Корисници често нису давали четботовима потребне информације за исправну идентификацију здравственог проблема.
С друге стране, АИ системи често су одговарали комбинацијом добрих и лоших информација, а корисници су имали проблема у томе како их разликовати, преноси Радио сарајево.
