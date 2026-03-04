Упаљен аларм: Појавила се шуга у овом граду, уведене строге мјере

Аутор:АТВ
Након што је неколико случајева шуге регистровано код страних радника у једној фабрици у Крагујевцу, њима је отворено боловање а сви који живе са њима стављени су у изолацију.
Из Дома здравља поручују да је све под контролом и нема разлога за панику, такође наглашавају да ово није разлог за још један напад на стране раднике, јер се случајеви шуге и иначе спорадично појављују у Крагујевцу. Само током 2025. године било око 500 регистрованих случајева.
Из Градске управе истичу да је епидемиолошка ситуација под надзором и да се поступа у потпуности са протоколима и препорукама стручних служби Дома здравља и Института за јавно здравље Крагујевац.
"Све неопходне мјере превенције и сузбијања инфекције предузете правовремено и у тијесној координацији са менаџментом компаније. Важно је едукативно указати на чињеницу да се ова болест преноси дужим директним контактом кожа на кожу и да, супротно честим заблудама, није нужно посљедица недостатка личне хигијене, већ се може појавити у било ком већем колективу. Краткотрајни контакти, као и боравак у јавном превозу или другим јавним просторима у уобичајеним околностима, не представљају ризик за ширу популацију", наводи др Јелена Павић, чланица Градског већа за здравствену и социјалну заштиту, преноси Телеграф.
