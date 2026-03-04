Logo
Large banner

Упаљен аларм: Појавила се шуга у овом граду, уведене строге мјере

Аутор:

АТВ

04.03.2026

09:40

Коментари:

0
Упаљен аларм: Појавила се шуга у овом граду, уведене строге мјере
Фото: Pixabay

Након што је неколико случајева шуге регистровано код страних радника у једној фабрици у Крагујевцу, њима је отворено боловање а сви који живе са њима стављени су у изолацију.

Из Дома здравља поручују да је све под контролом и нема разлога за панику, такође наглашавају да ово није разлог за још један напад на стране раднике, јер се случајеви шуге и иначе спорадично појављују у Крагујевцу. Само током 2025. године било око 500 регистрованих случајева.

Из Градске управе истичу да је епидемиолошка ситуација под надзором и да се поступа у потпуности са протоколима и препорукама стручних служби Дома здравља и Института за јавно здравље Крагујевац.

hitna pomoc

Свијет

Возач амбулантних кола убијао пацијенте које је превозио?

"Све неопходне мјере превенције и сузбијања инфекције предузете правовремено и у тијесној координацији са менаџментом компаније. Важно је едукативно указати на чињеницу да се ова болест преноси дужим директним контактом кожа на кожу и да, супротно честим заблудама, није нужно посљедица недостатка личне хигијене, већ се може појавити у било ком већем колективу. Краткотрајни контакти, као и боравак у јавном превозу или другим јавним просторима у уобичајеним околностима, не представљају ризик за ширу популацију", наводи др Јелена Павић, чланица Градског већа за здравствену и социјалну заштиту, преноси Телеграф.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Šuga

Крагујевац

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Кристијано Роналдо

Фудбал

Роналдо је озбиљно повријеђен: Саудијци опет о Кристијану

2 ч

0
Возач амбулантних кола убијао пацијенте које је превозио?

Свијет

Возач амбулантних кола убијао пацијенте које је превозио?

2 ч

0
Вјерила се Сабаленка, одмах реаговао Ђоковић

Тенис

Вјерила се Сабаленка, одмах реаговао Ђоковић

2 ч

0
Пао двојац: Обољелог малољетника присиљавали на просјачење

Регион

Пао двојац: Обољелог малољетника присиљавали на просјачење

2 ч

0

Више из рубрике

вага

Здравље

Килограми који носе дијагнозе: Гојазност све већи изазов за Српску

4 ч

0
Вода

Здравље

Алергија на воду? Овако изгледа живот са свакодневним болом

18 ч

0
Шта је узрок СИДС-а? Синдром изненадне смрти бебе

Здравље

Шта је узрок СИДС-а? Синдром изненадне смрти бебе

20 ч

0
Све већи број младих има проблема са слухом, ово су симптоми

Здравље

Све већи број младих има проблема са слухом, ово су симптоми

20 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

14

Кошарац: Покушај опозиције да омаловажи дипломатске успјехе руководства Српске одраз политичког очаја

12

12

Перо наслијепо купио Албанку за 3.000 евра: Кад су је довели горко се покајао

12

11

Мами уздахе: Нивес Целзијус позирала у чипкастом доњем вешу

12

07

АИ вам даје савјете за здравље? Ово су ствари на које треба обратити пажњу

12

06

Ево шта се дешава у дому Милице Тодоровић: Једна особа виђена на тераси

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner