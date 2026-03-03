Logo
Шта је узрок СИДС-а? Синдром изненадне смрти бебе

03.03.2026

Шта је узрок СИДС-а? Синдром изненадне смрти бебе
СИДС, односно синдром изненадне дојеначке смрти вјеројатно је један од највећих страхова сваког родитеља. Нема симптома који би упозорили на опасност, већ до смрти бебе долази у сну када она једноставно престане дисати.

Деценијама се покушава доћи до закључака због чега долази од СИДС-а због којег родитељи често провјеравају бебино дисање тoком ноћи како би били сигурни да је све у реду.

Доктор Даниел Рубенс из дјечје болнице у Сијетлу сматра да је врло близу откривању правог узрока изненадне дојеначке смрти и покушава пронаћи начин како то спријечити. Наиме, доктор Рубенс истражује СИДС посљедњих једанаест година и има теорију како дјеца која умиру од СИДС-а имају дисфункцију на унутрашњем уху. Као резултат тога, те бебе немају типичан рефлекс када се јаве проблеми с дисањем, оне не промијене положај да добију више ваздуха, већ престају дисати.

Хроника

Језива трагедија у Бањалуци: Познат узрок смрти бебе у вртићу

Студија проведена на Род Ајленду доказала је како је од 31 бебе умрле од СИДС-а код свих утврђено да су постојале тешкоће у десном уху и да је бебин слух био ослабљен.

Tешкоће са слухом увелико повећавају опасност од СИДС-а

Након година истраживања готово је сигуран како тешкоће са слухом увелико повећавају опасност од СИДС-а. Управо зато жели развити посебан тест којим би се поремећај слуха могао дијагностиковати у првих 48 сати од бебиног рођења. Бебе које имају одређених тегоба са слухом би се поближе пратило и држало под надзором и самим тим смањила се опасност од изненадне дојеначке смрти.

Здравље

Шта је синдром изненадне дојеначке смрти?

Ако се ова теорија заиста покаже тачном, то ће бити заиста врло важно откриће које ће омогућити породицама да избјегну огроман губитак. Доктор Рубенс тренутно прикупља средства за остала истраживања и поручује родитељима како неће одустати док не пронађе начин спрјечавања синдрома изненадне дојеначке смрти.

Док се не открије начин како спријечити СИДС у свим случајевима, потрудите се да током спавања од бебе удаљите све што би могло ометати њено дисање.

(Индекс)

