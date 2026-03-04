Logo
Покушали да одлете са коферима пуним кокаина, па пали на аеродрому

АТВ

04.03.2026

10:41

Покушали да одлете са коферима пуним кокаина, па пали на аеродрому
Фото: Pexels

Држављани Србије стари 63 и 68 година ухапшени су јуче на међународном аеродрому у Пунта Кани, у Доминиканској Републици, пошто је полиција у њиховим коферима пронашла 75 паковања кокаина!

Како преносе медији, двојица мушкараца чији идентитет још увијек није саопштен, планирала су да се укрцају на лет за Цирих, односно да отпутују у Швајцарску.

"Двојица мушкараца српске националности ухапшена су на међународном аеродрому Пунта Кана, у провинцији Ла Алтаграсија, када су намеравали да отпутују у Швајцарску са 75 пакета кокаина", саопштила је у уторак Национална дирекција за контролу дрога (ДНЦД).

Мојтаба Хамнеи

Свијет

Други син, шеф паравојске: Ко је Мојтаба Хамнеи, нови лидер Ирана

У саопштењу агенције се наводи да су агенти за борбу против наркотика, уз помоћ безбједносних агенција на терминалу, прегледали пртљаг двојице држављана Србије, пошто је на скенеру откривен сумњив садржај у њиховим коферима.

"По налогу поступајућег тужиоца и у присуству двојице странаца, старости 63 и 68 година, кофери су отворени и прегледани и у њима је пронађено 75 пакета кокаина. Одмах је отворена истрага, како би се открио идентитете особа које су умијешане у међународну трговину дрогом", наводи се у саопштењу.

Према незваничним информацијама које преносе медији, сумња се да су двојица држављана Србије била "муле", односно да су их криминални кланови ангажовали за пренос дроге.

Током хапшења, заплијењена су и четири мобилна телефона, лична документа, новац и други докази.

Иначе, Пунта Кана је једно од омиљених луксузних летовалишта Срба на Карибима, преноси Курир.

