Покушали да одлете са коферима пуним кокаина, па пали на аеродрому

Аутор:АТВ
04.03.2026
10:41
Коментари:0
Држављани Србије стари 63 и 68 година ухапшени су јуче на међународном аеродрому у Пунта Кани, у Доминиканској Републици, пошто је полиција у њиховим коферима пронашла 75 паковања кокаина!
Како преносе медији, двојица мушкараца чији идентитет још увијек није саопштен, планирала су да се укрцају на лет за Цирих, односно да отпутују у Швајцарску.
"Двојица мушкараца српске националности ухапшена су на међународном аеродрому Пунта Кана, у провинцији Ла Алтаграсија, када су намеравали да отпутују у Швајцарску са 75 пакета кокаина", саопштила је у уторак Национална дирекција за контролу дрога (ДНЦД).
Свијет
Други син, шеф паравојске: Ко је Мојтаба Хамнеи, нови лидер Ирана
У саопштењу агенције се наводи да су агенти за борбу против наркотика, уз помоћ безбједносних агенција на терминалу, прегледали пртљаг двојице држављана Србије, пошто је на скенеру откривен сумњив садржај у њиховим коферима.
"По налогу поступајућег тужиоца и у присуству двојице странаца, старости 63 и 68 година, кофери су отворени и прегледани и у њима је пронађено 75 пакета кокаина. Одмах је отворена истрага, како би се открио идентитете особа које су умијешане у међународну трговину дрогом", наводи се у саопштењу.
Према незваничним информацијама које преносе медији, сумња се да су двојица држављана Србије била "муле", односно да су их криминални кланови ангажовали за пренос дроге.
Током хапшења, заплијењена су и четири мобилна телефона, лична документа, новац и други докази.
Иначе, Пунта Кана је једно од омиљених луксузних летовалишта Срба на Карибима, преноси Курир.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
12
23
12
12
12
11
12
07
12
06
Тренутно на програму