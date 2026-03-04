Logo
Регистрован земљотрес у Хрватској

Извор:

СРНА

04.03.2026

10:32

Zemljotres Potres Podrhtavanje tla
Фото: Printscreen/Youtube

У Хрватској је ноћас код Дрниша забиљежен земљотрес јачине 3,9 степени Рихтера, саопштила је Сеизмолошка служба Хрватске.

Потрес се догодио ноћас у 1.23 часова, с епицентром код Сиверића, око 30 километара сјевероисточно од Шибеника, подаци су Европског медитеранског сеизмолошког центра.

Арина Сабаленка

Тенис

Вртоглава цифра: Погледајте колико кошта вјеренички прстен Арине Сабаленке

Интензитет у епицентралном подручју процијењен је на пети степен ЕМС скале.

Земљотрес се осјетио на подручју од Задра до Макарске, а за сада нема извјештаја о штети.

