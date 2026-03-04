Регистрован земљотрес у Хрватској

Извор:
СРНА
04.03.2026
10:32
Коментари:0
У Хрватској је ноћас код Дрниша забиљежен земљотрес јачине 3,9 степени Рихтера, саопштила је Сеизмолошка служба Хрватске.
Потрес се догодио ноћас у 1.23 часова, с епицентром код Сиверића, око 30 километара сјевероисточно од Шибеника, подаци су Европског медитеранског сеизмолошког центра.
Тенис
Вртоглава цифра: Погледајте колико кошта вјеренички прстен Арине Сабаленке
Интензитет у епицентралном подручју процијењен је на пети степен ЕМС скале.
Земљотрес се осјетио на подручју од Задра до Макарске, а за сада нема извјештаја о штети.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Култура
1 ч0
Бања Лука
1 ч1
Друштво
2 ч0
Занимљивости
2 ч0
Најновије
Најчитаније
12
12
12
11
12
07
12
06
12
03
Тренутно на програму