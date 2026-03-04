Logo
Запаљена машина на градилишту

Извор:

СРНА

04.03.2026

09:11

Фото: Pixabay

Машина на градилишту у зетском селу Ботун, гдје се гради постојење за пречишћавање отпадних вода, запаљена је јутрос.

Представник извођача радова је у Центру безбједности Подгорица, гдје предаје кривичне пријаве.

Више детаља за сада није познато, преносе подгорички медији.

Мјештани Ботуна од понедјељка поново протестују сваког дана од 6.00 до 12.00 часова.

Они наводе да је Скупштина општине Зета донијела одлуку о забрани градње постојења за пречишћавање отпадних вода у Ботуну, а да ту ни референдумску одлуку власти Црне Горе не признају.

