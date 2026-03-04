Пао серијски провалник: Означавао станове и крао накит

Извор:
04.03.2026
Загребачка полиција завршила је криминалистичко истраживање над 53-годишњаком осумњиченим за тешку крађу проваљивањем и два покушаја истог кривичног дијела на подручју Новог Загреба.
Мушкарац је имао посебну методу рада - означавао је врата станова како би провјерио да ли су станари код куће, али га је приликом бјежања примјетио и ухватио полицајац ван службе, саопштила је Полицијска управа загребачка.
Према наводима полиције, 53-годишњак се сумњичи да је од јануара до марта ове године на подручју Новог Загреба обилазио стамбене зграде с намјером крађе. Крајем фебруара, у вечерњим сатима, у једној згради је помоћу посебних алата дискретно означио врата неколико станова. Циљ му је био да накнадно провјери да ли су ознаке уклоњене, што би му био знак да су станари били у стану.
Већ сљедећег дана вратио се на исту локацију. Када је дошао до два означена стана, примјетио је да су станари унутра те је одустао од провале. Док се удаљавао, примјетио га је полицијски службеник у цивилу који није био на дужности. Полицајац га је зауставио и привео у службене просторије на криминалистичко истраживање.
У једној провали украо је накит.
Истраживањем је утврђено да је осумњичени почетком јануара већ провалио у један стан у Новом Загребу. Сумња се да се попењао преко балкона до улазних врата, која је затим обио користећи физичку снагу и алат. Из стана је отуђио накит и побјегао. Приликом хапшења код њега је пронађен провалнички алат за који се претпоставља да га је користио у извршењу кривичних дјела.
Укупна материјална штета процјењује се на неколико стотина евра. Након завршетка криминалистичког истраживања, против 53-годишњака је редовним путем поднијета посебно извјештај надлежном државном тужилаштву, преноси Индекс.
