Logo
Large banner

Пао серијски провалник: Означавао станове и крао накит

Извор:

Индекс

04.03.2026

08:08

Коментари:

0
Пао серијски провалник: Означавао станове и крао накит
Фото: Unsplash

Загребачка полиција завршила је криминалистичко истраживање над 53-годишњаком осумњиченим за тешку крађу проваљивањем и два покушаја истог кривичног дијела на подручју Новог Загреба.

Мушкарац је имао посебну методу рада - означавао је врата станова како би провјерио да ли су станари код куће, али га је приликом бјежања примјетио и ухватио полицајац ван службе, саопштила је Полицијска управа загребачка.

Према наводима полиције, 53-годишњак се сумњичи да је од јануара до марта ове године на подручју Новог Загреба обилазио стамбене зграде с намјером крађе. Крајем фебруара, у вечерњим сатима, у једној згради је помоћу посебних алата дискретно означио врата неколико станова. Циљ му је био да накнадно провјери да ли су ознаке уклоњене, што би му био знак да су станари били у стану.

Већ сљедећег дана вратио се на исту локацију. Када је дошао до два означена стана, примјетио је да су станари унутра те је одустао од провале. Док се удаљавао, примјетио га је полицијски службеник у цивилу који није био на дужности. Полицајац га је зауставио и привео у службене просторије на криминалистичко истраживање.

У једној провали украо је накит.

НСРС-илустрација-21082025

Република Српска

Сједница Колегијума НСРС

Истраживањем је утврђено да је осумњичени почетком јануара већ провалио у један стан у Новом Загребу. Сумња се да се попењао преко балкона до улазних врата, која је затим обио користећи физичку снагу и алат. Из стана је отуђио накит и побјегао. Приликом хапшења код њега је пронађен провалнички алат за који се претпоставља да га је користио у извршењу кривичних дјела.

Укупна материјална штета процјењује се на неколико стотина евра. Након завршетка криминалистичког истраживања, против 53-годишњака је редовним путем поднијета посебно извјештај надлежном државном тужилаштву, преноси Индекс.

Подијели:

Тагови :

Загреб

uhapšen provalnik

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Сједница Колегијума НСРС

Република Српска

Сједница Колегијума НСРС

4 ч

0
вага

Здравље

Килограми који носе дијагнозе: Гојазност све већи изазов за Српску

4 ч

0
Полиција Србија

Хроника

Језиви детаљи несреће: Мајка и кћерка (12) страдале на лицу мјеста, сину (9) се боре за живот

4 ч

0
Дадо Полумента, пјевач

Сцена

Дадо Полумента и његова трудна супруга страхују на Малдивима: Дај Боже да се вратимо

4 ч

1

Више из рубрике

Пељешки мост

Регион

Откривене пукотине на Пељешком мосту: Скандал открили Италијани, хитно се огласиле Хрватске цесте

18 ч

0
Срђан Поповић осуђен за убиство Горана Ђуричковића

Регион

Срђану Поповићу из Бањалуке 15 година због убиства Горана Ђуричковића

21 ч

0
Гориво у Хрватској најскупље у посљедње двије године

Регион

Гориво у Хрватској најскупље у посљедње двије године

21 ч

0
Хрватска шаље авионе по своје држављане на Блиском истоку

Регион

Хрватска шаље авионе по своје држављане на Блиском истоку

23 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

12

Перо наслијепо купио Албанку за 3.000 евра: Кад су је довели горко се покајао

12

11

Мами уздахе: Нивес Целзијус позирала у чипкастом доњем вешу

12

07

АИ вам даје савјете за здравље? Ово су ствари на које треба обратити пажњу

12

06

Ево шта се дешава у дому Милице Тодоровић: Једна особа виђена на тераси

12

03

Братислава прекида споразум са Кијевом о ванредним испорукама струје

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner