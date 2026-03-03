Гориво у Хрватској најскупље у посљедње двије године

Извор:
Танјуг
03.03.2026
14:28
У Хрватској су поскупјеле све врсте горива, па се сада евросупер 95 на већини бензинских пумпи продаје за 1.46 евра по литри, што је највиша цијена у години дана. Цијена евродизела је 1.48 евра за литар, што је највиши износ у посљедње двије године.
На ауто-путевима гориво је скупље за неколико центи, преноси хрватски портал Индекс.
Ово повећање цијене горива правда се јучерашњим затварањем Ормушког пролаза и ситуацијом у земљама Блиског истока након што су САД и Израел напале Иран.
